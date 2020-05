"Die Städte und Gemeinden sind durch die aktuelle Siuation schwer getroffen, nicht nur als Gebietskörperschaften, sondern auch als Gemeinschaft", sagte LH-Stellvertreter und SPÖ-NÖ-Vorsitzender Franz Schnabl.

"Keine Aufträge für lokale Wirtschaft mehr"

"63.552 Menschen in NÖ arbeiten für das Land NÖ oder die Gemeinden - in den Schulen, Kindergärten, am Bauhof oder auf den Gemeindeämtern selbst", so Schnabl. Wenn den Gemeinden das Geld ausginge, dann könnten weder der örtliche Maler noch der Elektriker oder die Gärtnerei mit Sanierungs- oder Ausbesserungsarbeiten beauftragt werden.

"Die Gemeinden", sagt Schnabl, "sind der größte Auftaggeber der lokalen Wirtschaft. Sie sind der größte Arbeitgeber in Niederösterreich." Rund drei Milliarden Euro könnten den Gemeinden in Österreich nach der Coronakrise fehlen: durch Ausfälle bei der Kommunalsteuer, durch Ausfälle im Tourismus und durch den Entfall der Ertragsanteile.

170 bis 200 Millionen für NÖ-Gemeinden gefordert

"Niederösterreich braucht 170 bis 200 Millionen Euro, wir rechnen mit einem Entfall von 50 Millionen Euro bei den Kommunalsteuern, 20 Millionen im Tourismus und 80 bis 90 Millionen bei den Ertragsanteilen", rechnet der GVV-Präsident und Bürgermeister von Ternitz (Bezirk Neunkirchen) Rupert Dworak vor.

Die massiven Ausfälle, sagt Schnabl, müssten vom Bund ausgeglichen werden. Man fordere daher einen Rettungsschirm für Städte und Gemeinden.

Im Mai habe es bei den Ertragsanteil-Vorschüssen für die Gemeinden ein Minus von 14,6 Prozent gegeben, "im Juni werden es minus 31 Prozent sein (Juni 2019: 103,8 Millionen Euro, Juni 2020: 71,5 Millionen Euro)", sagt Dworak.

"... wie ein Damoklesschwert"

Nationalrat Andreas Kollross, auch Bürgermeister von Trumau im Bezirk Baden, hat die aktuelle Initiative gestartet. Er betont die Wichtigkeit der Gemeinden als Erhalter von kritischer Infrastruktur: „Die Gemeinden als Arbeit- und Auftraggeber, als Erhalter von Schulen, des Rettungs-, Feuerwehr- und Spitalswesens, und und und. All diese Leistungen sind so ineinander verflochten, dass der Gemeinde-Kollaps wie ein Damoklesschwert über uns schwebt. Unsere Kommunen in Niederösterreich und Österreich benötigen Hilfe, und zwar jetzt!"

Rettungsschirm in Tirol

Die SPÖ habe die parlamentarische Bürgerinitiative ins Leben gerufen, da man im Land und beim Bund keinen Widerhall finde. Der Antrag auf einen finanziellen Rettungsschirm sei im Parlament abgelehnt worden, im Budgetausschuss und auch im NÖ Landtag", moniert Kollross. Tirol, das Burgenland und Kärnten hätten bereits solche Rettungsschirme für ihre Gemeinden beschlossen, in NÖ habe der Landtag das abgelehnt.

Initiative läuft bis 31. Mai

Man dürfe nicht von der Coronakrise in eine Wirtschaftskrise schlittern, daher wurde die Initiative vor zehn Tagen gestartet, laufen wird sie bis zum 31. Mai. 500 Unterschriften seien nötig, damit der Antrag im Juni im Petitionsausschuss behandelt werde und dann ins Plenum komme. Die 500 Unterschriften habe man längst zusammen, sagt Schnabl, "aber wir machen bis Ende Mai weiter."

"Leistungskürzungen vermeiden"

Andreas Kollross warnt, dass es zu Leistungskürzungen der Gemeinden kommen werde, wenn das Geld ausgehe. 24 Sanierungsgemeinden (von insgesamt 573 Gemeinden) gebe es in NÖ, "im Sommer werden viele weitere Gemeinden in die Zahlungsunfähigkeit schlittern, wenn der Bund sie nicht unterstützt". Bis zu 200 Gemeinden könnte dieses Schicksal ereilen, vermutet Kollross.