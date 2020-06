Bei einer Pressekonferenz am Mittwoch unter dem Titel "Freiheit der Kunst in Zeiten von Corona" forderte die SPÖ Niederösterreich mehr Hilfen für Künstler und Künstlerinnen und kritisierten die Vorgehensweise der Bundesregierung im Kultur- und Eventbereich während der Corona-Krise. Unterstützung bekamen Landeshauptfraustellvertreter Franz Schnabl (SPÖ) und der SPÖ-Leiter der Themeninitiative Kunst, Kultur und Medien Robert Laimer dabei von den St. Pöltner Künstlern Dieter Libuda und Wolfang Mayer.

Kritik an der Handhabung der Kultur in der Krise

Es gibt in Österreich ein großes Bemühen um die Hochkultur", meinte Laimer in Bezugnahme auf das Grafengg Festival und die Salzburger Festspiele. "Eventwirtschaft und Popularkultur werden aber im Regen stehen gelassen."

Die Hilfe der Bundesregierung sei "nicht ausreichend und nicht zeitgemäß" erfolgt, so Schnabl. Laimer bezeichnete den "Künstlertausender" als "diffus und widersprüchlich", die Forderung der SPÖ nach einer Künstlermilliarde wurde im Parlament abgelehnt. Während Deutschland und die Schweiz bereits einen Rettungsschirm für Künstler gespannt hätten, gäbe es in Österreich großen Aufholbedarf, eine "temporäres Corona-Grundeinkommen wäre sinnvoller gewesen", so Laimer.

Die Kritik der SPÖ NÖ richtet sich an die Bundesregierung, das die NÖ Landesregierung Förderungen für geplante Veranstaltungen auszahlen will sofern diese Veranstaltungen auch tatsächlich stattfinden, findet Schnabel andererseits in Ordnung, er lenkt aber ein, dass die Veranstalter und Künstler nichts davon haben, wenn die Veranstaltungen nicht stattfinden können: "Das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass die Veranstaltungen stattfinden können, so rasch wie möglich, aber unter Einhaltung der Sicherheitsmaßnahmen."

Auch Musiker Dieter Libuda brachte seine Unzufriedenheit mit der Handhabung der Kulturszene und dem generellen Umgang mit der Pandemie durch die Bundesregierung zum Ausdruck.Er selbst habe "Glück" gehabt, da er auch unterrichte, vielen anderen gehe es aber sehr schlecht. Graffiti-Künstler Wolfgang Mayer sprach sich vor allem für die schwierige Situation der "Freien Szene" in St.Pölten aus und sah auch die Notwendigkeit eines zweitägigen Kultur-Festivals in St.Pölten, das in Zusammenarbeit mit Politik und Wirtschaft realisiert werden könne und auf die Kunst aus der freien St. Pöltner Szene aufmerksam machen solle.