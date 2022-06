Schnabl fordert blau-gelben Kinderbetreuungsbonus

Werbung

Die aktuelle Inflationsrate sei die höchste seit September 1975 und liege aktuell laut Schnellschätzung der Statistik Austria bei 8,1 Prozent, sagt Schnabl. „Energie, Wohnen, Sprit, Lebensmittel – die Teuerung ist längst in den Geldbörsen der Niederösterreicher angekommen und knabbert bereits tief in den Bereich des Ersparten hinein“, sagt der SPÖ Landesparteivorsitzende. "Zu wenig, zu spät und zu zögerlich" sei die Reaktion der Landes-ÖVP, die immer nur auf 22. September vertröste. Dann soll ein Maßnahmenpaket präsentiert werden.

"Unmittelbare Hilfe für Familien"

Die niederösterreichischen Familien sollen daher mit dem blau-gelben Kinderbetreuungsbonus unterstützt werden, stellt Schnabl die neueste Initiative der SPÖ NÖ vor. Etwa 30.000 – 35.000 Kinder befinden sich derzeit in ganztägiger Betreuung in den Kindergärten und würden von dieser Maßnahme profitieren. Für Kindergartenjahr 2022/2023 soll der landesgesetzlich vorgeschriebene Betrag von zumindest 50 Euro für die Nachmittagsbetreuung pro Kind in den Landeskindergärten vom Land NÖ an die Familien refundiert werden. „Mit den 600 Euro pro Kind in der Nachmittagsbetreuung für das Kindergartenjahr 2022/2023 wird den Familien unmittelbar geholfen werden." Die Gesamtkosten dieser Maßnahme würden bei rund 20,4 Millionen Euro liegen.

Man lege diesen Vorschlag auch deshalb auf den Tisch, weil ihn das Land NÖ unmittelbar umsetzen könne und man dafür nicht auf Entscheidungen im Bund warten müsse, argumentiert Schnabl.

"Alle Vorschläge niedergestimmt"

Die schon zuvor von der SPÖ NÖ vorgeschlagenen Maßnahmen – vom blau-gelben Teuerungsausgleich, über die Verdoppelung des Heizkostenzuschusses, das TOP-Jugendticket für alle Personen unter 26 Jahren in Ausbildung, einen „Spritpreisdeckel“ oder etwa die Umsatzsteuersenkung bei Lebensmitteln sowie spezielle Maßnahmen insbesondere für Pensionisten - seien allesamt im Landesparlament von der Landeshauptfrau-Partei niedergestimmt worden.

Gemeinsam mit NEOS habe die SPÖ als Teuerungsausgleich auch schon eine Einmalzahlung an Personen, die von der GIS befreit sind, vorgeschlagen. "Die ÖVP hat nicht reagiert", sagt Schnabl. Dabei seien Menschen mit niedrigem einkommen schon jetzt "unter Wasser".

Antrag im nächsten Landtag

Schnabl will weiterhin Maßnahmen gegen die Teuerung präsentieren und dazu auch mit den anderen Landtagsparteien kooperieren. Ein Antrag für den blau-gelben Kinderbetreuungsbonus soll im nächsten Landtag eingebracht werden. Die nächste Landtagssitzung findet am 15. Juni statt.