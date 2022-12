SPÖ, FPÖ, NEOS und Grüne kritisieren Berichte der Sonderprüfung

Werbung

Weil sie illegale Parteienfinanzierung vermuteten, beauftragten SPÖ, FPÖ, Grüne und NEOS den Landesrechnungshof mit einer Sonderprüfung. Sie forderten die Prüfung der Ausgaben mehrerer landesnaher und -eigener Unternehmen. Konkret sollte das Kontrollorgan des Landtags untersuchen, in welchen Print-, Online- und Rundfunkmedien die zu überprüfenden Unternehmen Inserate schalteten und wie hoch die Kosten waren.

Die ersten drei von insgesamt elf Prüfberichten sind seit wenigen Tagen öffentlich und werden heute Nachmittag im Landtag behandelt. Schon im Vorfeld hagelt es daran von allen Parteien abseits der ÖVP Kritik. Sie äußern den Verdacht, dass die Landesrechnungshof-Direktorin und ihr Team unter Druck gesetzt worden sein könnten. Im Landtag werden sie die Berichte allesamt nicht zur Kenntnis nehmen. Die Parteien sind sich alle einig, dass der Prüfauftrag nicht erfüllt wurde.

"Aus den Berichten ist nicht herauszulesen, an welche Medien Geld geflossen ist"

"Aus den Berichten ist nicht herauszulesen, an welche Medien Geld geflossen ist", bemängelt etwa Landes-SPÖ-Vorsitzender Franz Schnabl. Das Argument, dass das aufgrund des Datenschutzes und der Wahrung von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen nicht möglich sei, das Direktorin Edith Goldeband gegenüber der NÖN nannte, lassen sie nicht durchgehen. SPÖ, FPÖ und NEOS verweisen auf die Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH, die alle Inserate über 4.000 Euro im Quartal öffentlich ausweise. "Nicht einmal die Arbeit, dort nachzuschauen, hat sich der Landesrechnungshof angetan", meint Schnabl. Landesrechnungshof-Direktorin Edith Goldeband entgegnet, dass auch dort nicht alle Daten abgerufen werden können. Sonst bräuchte es schließlich die Prüfung durch den Landesrechnungshof nicht.

Schon bevor die Endberichte öffentlich wurden, hat der Landesrechnungshof die Rohberichte, wie in der Landesverfassung vorgesehen, an die überprüften Unternehmen und die Mitglieder der Landesregierung geschickt. Beim Abgleich dieser Berichte zeigen sich Unterschiede, kritisieren SPÖ, FPÖ und Grüne. Im Gegensatz zu den Rohberichten seien dort noch konkrete Namen von Medien, an die Geld geflossen ist, genannt worden.

Aufgrund dieser Veränderung gehen die auftraggebenden Parteien davon aus, dass von der ÖVP oder der Landesregierung Druck aufgebaut wurde. Landbauer ortete daher eine "Verhöhnung der parlamentarischen Kontrolle", die ÖVP spanne den Landesrechnungshof vor den Karren ihrer parteipolitischen Interessen. "Die ÖVP schreckt nicht davor zurück, sich die unabhängigen Organisationen des Landes gefügig zu machen", sagt NEOS-Landessprecherin Indra Collini. Goldeband weist das entschieden zurück. Druck haben sie und ihr Team schon verspürt - aber lediglich aufgrund der in den Prüfungsaufträgen genannten zeitlichen Frist.

Parteien wollen einen Zusatzbericht

Fordern wollen die Parteien nun einen vertraulichen Zusatzbericht. Diesen könne der Landesrechnungshof erstellen, wenn nicht alle Daten öffentlich werden können. Der sollte nur an die Mitglieder des Rechnungshof-Ausschusses ergehen. Die Landesrechnungshof-Direktorin meint dazu, dass erst überprüft werden müsse, in welcher Art und Weise das rechtlich möglich sei.

Behandelt werden die ersten drei Berichte der Sonderprüfung heute Abend im Landtag. Landesrechnungshof-Direktorin Goldeband wird sich dazu nicht äußern können. "Ich kann mich zu der Kritik nicht äußern", sagt sie und fordert deshalb ein Rederecht im Landtag.

Insgesamt wird es elf Berichte geben

Insgesamt werden vom Landesrechnungshof elf Berichte zur Sonderprüfung verfasst. Überprüft werden Zahlungsflüsse von März 2017 bis Mai 2022 in Verbindung mit Inseraten und Werbung, Förderungen, Spenden, Sponsorings, Dienstleistungen im Beratungs-, Veranstaltungs- und Agenturwesen, Kooperationen und Mitgliedschaften in Vereinen. Außerdem werden etwa Konzepte für Kommunikation oder Social Media sowie Verträge bzw. Vereinbarungen für einzelne Zahlungen evaluiert. Als nächstes soll der Bericht der EVN an die überprüften Unternehmen geschickt werden. Wann die anderen Berichte öffentlich werden, ist noch unklar.