Nicht geklappt hat das Vorhaben der Sozialdemokratin Elvira Schmidt, die Nachfolge der langjährigen SPÖ-Frauenvorsitzenden Gabriele Heinisch-Hosek anzutreten: Die NÖ-Landesfrauenvorsitzende, die mit der Wiener Gemeinderätin Mireille Ngosso und der Oberösterreicherin Eva-Maria Holzleitner in den Ring stieg, schied in der ersten Runde mit 24,12 Prozent aus.

"Drei Top-Kandidatinnen der Sozialdemokratie haben ihre Ideen dargelegt und sich der demokratischen Wahl in den Gremien gestellt - es war ein großartiges Zeichen lebendiger Demokratie", sagt Elvira Schmidt nach der Wahl. Im NÖN-Interview vor dem Votum erklärte sie, sich für die Themen Leben und Arbeit einsetzen zu wollen.

Zwischen den anderen beiden Bewerberinnen wurde eine Stichwahl nötig, weil keine der beiden über 50 Prozent erreichte. Durchgesetzt hat sich schließlich die 28-jährige Eva-Maria Holzleitner. "Ich gratuliere ihr von Herzen. Es wird notwendiger sein denn je, gegen türkise Rückschrittspolitik einzutreten. Die Situation der Frauen zu verbessern, dafür kämpfen wir", so Schmidt.

Holzleitner tritt die Nachfolge der Ex-Bildungs- und Frauenministerin Heinisch-Hosek an, die den SPÖ-Frauen zwölf Jahre lang vorstand. "Es war mir wirklich eine riesengroße Freude, selten kein Vergnügen und wirklich eine ganz große Ehre", unterstrich sie in ihrer Abschiedsrede, gestand aber auch ein, dass sie mit der ÖVP als Koalitionspartner viele Kompromisse akzeptieren musste. Ihre Nachfolgerinnengeneration habe viel Arbeit vor sich, denn jeder Stillstand sei auch ein Rückschritt. Die SPÖ-Frauen seien "die wichtigste Säule in dieser Partei", und die neue Vorsitzende Ideengeberin für den "riesigen verlässlichen Tanker SPÖ".