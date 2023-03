Reinhard Hundsmüller übergab an Hannes Weninger

Werbung

Hannes Weninger feiert ein Comeback: Der 61-Jährige aus Gießhübel (Bezirk Mödling) wurde am Montag vom SPÖ-Landtagsklub zum neuen Klubobmann gewählt. Dass er diese Funktion übernehmen soll, hat der designierte Landesparteichef Sven Hergovich bereits vor einigen Wochen angekündigt. Für Weninger ist sie nicht neu: Er war schon zwischen 2003 und 2008 roter Klubobmann im NÖ-Landtag.

Weninger folgt damit auf Reinhard Hundsmüller, der sich nach fünf Jahren als roter Klubobmann in den „Politik-Ruhestand“ verabschiedet. Er trat am 29. Jänner nicht mehr zur Landtagswahl an.

Die Klubobmann-Stellvertreter bleiben dieselben. Der Ternitzer Christian Samwald und die St. Pöltnerin Katrin Schindele wurden in dieser Funktion bei der konstituierenden Klubsitzung der SPÖ wiedergewählt.