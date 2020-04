"Die Menschen brauchen Planungssicherheit", meint SPÖ-Landesgeschäftsführer Wolfgang Kocevar. Er kritisiert "scheibchenweise Ankündigungen" der Regierung, die fehlende Einbindung der Opposition in das Krisenmanagement, und ortet Unklarheiten - vor allem in den Bereichen Tourismus und Bildung.

Hotels und Betriebe wissen laut Kocevar nicht, ob sie heuer Urlauber aufnehmen dürfen und in welcher Form sie diese betreuen können. Auch heimische Veranstalter werden mit der Frage alleine gelassen, ob es heuer Auslands-Reisen geben kann. "Anstatt hier klare Aussagen zu machen, spricht Ministerin Köstinger davon, dass es ihr am wichtigsten ist, dass deutsche Gäste heuer nach Österreich kommen dürfen", ärgert sich Kocevar. Jeder Gast sei willkommen, aber man müsse sich zuerst die Frage stellen, wie es für die Österreicher urlaubsmäßig weitergehe.

Außerdem fordert der Sozialdemokrat Aufklärung über den Corona-Ausbruch in Tirol. Für Kocevar stelle sich die Frage, ob man in der Urlaubsregion schon viel früher Maßnahmen hätte setzen müssen.

1.000 Laptops für NÖ-Schulen sind für Kocevar zu wenig

Gleichzeitig stelle er sich als Vater - wie viele andere Eltern in NÖ - die Frage, wann die Schule wieder losgehe und wie sie wieder losgehe. Auch hier vermisst Kocevar bisher eindeutige Aussagen und Details von der Bundesregierung. Gleichzeitig kritisiert er die Ankündigung der Anschaffung von 1.000 Laptops für Schulen in Niederösterreich. Die SPÖ fordere seit Jahren, dass jeder Schüler einen Laptop bekommen soll, berichtet er. Jetzt sehe man, wie richtig und wichtig diese Forderung sei. 1.000 Geräte für Familien mit schlechter technischer Ausstattung seien jedoch "ein Hohn und ein Schlag ins Gesicht". Für Kocevar sind das bei 573 Gemeinden in NÖ viel zu wenig.

Kritik an fehlendem Einbinden von Pamela Rendi-Wagner

In Bezug auf die Arbeit der Bundesregierung spricht Kocevar von einem "türkis-grünem Machtrausch". Er zitiert Experten, die von einem Mangel an Wissensbasierung sprechen und betont, dass er das Gefühl habe, dass es manchmal nicht um Information, sondern um Medienpräsenz gehe. Das Hilfspaket kam für Kocevar zu spät, außerdem fielen viele Menschen nicht hinein. Er kritisiert außerdem, dass die Oppositionsparteien vergessen werden und vor allem, dass SPÖ-Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner als "international anerkannte Gesundheitsexpertin und Medizinerin" nicht stärker miteingebunden werde.