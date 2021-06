"Familie und Beruf müssen endlich vereinbar sein", sagt Landeshauptfrau-Stellvertreter Franz Schnabl (SPÖ) anlässlich des heutigen Weltelterntags. Das Betreuungsangebot ist in Niederösterreich aus Sicht der Sozialdemokraten nicht ausreichend. Es sollte flächendeckend, kostenlos und ganztägig sein. Nur so sei es möglich, dass Frauen und Männer gleichermaßen einer bezahlten Arbeit nachgehen können.

Vor Probleme gestellt werden die Eltern hierzulande durch viele Schließtage der Kinderbetreuungseinrichtungen. In der Coronakrise, in der viele Eltern ihre Urlaubstage längst verbrauchen mussten, habe sich das Problem weiter verstärkt. So gebe es in Niederösterreichs Kindergärten 26 Schließtage, während es in Wien nur sechs seien. Hier müsse man nachbessern und Einrichtungen schaffen, die, so Landtagsabgeordnete Kerstin Suchan-Mayr, mindestens 45 Stunden pro Woche geöffnet haben. Von Montag bis Freitag brauche es eine Betreuungszeit von neun Stunden, betont sie. Das Angebot muss zudem kostenlos sein. Laut Schnabl würde ein solches Kinderbetreuungsangebot Kosten von 80 Millionen Euro verursachen. Daran könne es nicht scheitern, meint er. "Das liegt am politischen Willen."

Die ÖVP präsentierte das Ferienbetreuungsangebot des Landes in der Vorwoche. Demzufolge sollen rund zwei Drittel der Gemeinden Angebote für schulpflichtige Kinder planen. Im Büro von Familienlandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) geht man zudem davon aus, dass wiederum zahlreiche Gemeinden die dreiwöchige Sommerpause in den Kindergärten streichen und so ein durchgängiges Angebot bieten werden; wennglich es noch keine konkreten Zahlen dafür gebe. Im Vorjahr habe das auch dank gemeindeübergreifender Kooperationen gut funktioniert. Geplant sind heuer erstmals auch digitale Lernwerkstätten, also eine Art digitale Nachhilfe. Die SPÖ betont, dass sie ein Angebot zur Nachhilfe in den Ferien bereits vor Jahren vorgeschlagen und auch in einigen Gemeinden bereits umgesetzt hatte.

Angebot der Sommerschule geht SPÖ nicht weit genug

Die von Bildungsminister Heinz Faßmann im Vorjahr aufgrund der Coronakrise ins Leben gerufene Sommerschule reiche aus Sicht der Roten nicht aus. "Ein Angebot nur in Deutsch und Mathematik ist zu wenig", sagt Landesfrauensprecherin Elvira Schmidt.