SPÖ kritisiert ÖVP-Ermittlungen - Aufträge über 338.000 Euro aus NÖ für Karmasin

Lesezeit: 3 Min AN APA / NÖN.at

Sophie Karmasin Foto: APA (Archiv)

D ie SPÖ hat am Montag Kritik an Aufträgen der niederösterreichischen Landesregierung an die ehemalige ÖVP-Ministerin und Meinungsforscherin Sophie Karmasin und "Karmasin Research & Identity" geübt.