Konkret attackierte Schnabl auch die Bundesregierung, unter anderem wegen der Abschaffung der Aktion 20.000.

Der designierten SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner überreichte er nicht nur zum Abschluss einen Strauß Blumen, Schnabl streute ihr bereits in seinem Referat Rosen: „Wir sind stolz, dass du unsere neue Chefin bist. Wir sind sicher, dass du die erste Frau Bundeskanzler in dieser Republik wirst“, gab sich Schnabl schon in Hinblick auf die Nationalratswahl 2022 kämpferisch.

Marschik

So sehr Schnabl das Miteinander in seiner Partei forcieren will, so sehr kritisierte der das von der ÖVP stets proklamierte „Miteinander“. Schnabl: „Mir ist manchmal ein wenig schlecht, weil ich weiß, dass sie das Gegenteil darunter verstehen. Wo ist das Miteinander beim 360-Öffi-Jahres-Ticket, oder bei der Gratisnachhilfe“, sprach der Landesparteichef Forderungen seiner SPÖ an, für die er von der der Mehrheitspartei ÖVP in Niederösterreich mehr Gehör erwartet.

„Die Nachhilfe kostet 120.000 Euro. Alleine das Dach des Stiftes Melk ist dem Land ein zig-faches davon wert. Wir wollen mehr Chancengleichheit“, fordert Schnabl.

Rückenwind erhofft sich der Parteichef von der EU-Wahl 2019 sowie den Gemeinderatswahlen in Niederösterreich Anfang 2020.

Das Nichtraucher-Volksbegehren sowie das Frauenvolksbegehren, die beide am Montag dem 1. Oktober starten, wolle er mit der SPÖ „mit aller Macht unterstützen“