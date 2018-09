Mit großer Spannung war der erste Auftritt der designierten SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner beim Landesparteitag in Niederösterreich erwartet worden.

Und die knapp 1.000 Delegierten und Gäste im Schwechater Multiversum begrüßten die neue Hoffnungsträgerin der SPÖ mit minutenlangen Standing Ovations. Es war eine Lebensentscheidung für sie, die Führung der SPÖ zu übernehmen, betonte Rendi-Wagner.

Der Applaus beim Empfang am Landesparteitag der SPÖ Niederösterreich am Samstagvormittag habe sie darin bestärkt: „Spätestens als ich diese Stiegen runtergegangen bin habe ich gewusst. Die Entscheidung war goldrichtig“, betonte Rendi-Wagner. Sie stehe für Chancengleichheit und hat volles Vertrauen in die SPÖ-Funktionäre, betonte die 47-jährige Wienerin.

Nach dem Auftritt von Pamela Rendi-Wagner stellt sich Franz Schnabl seiner ersten Wiederwahl als Landesparteivorsitzender der SPÖ Niederösterreich. Der 59-Jährige ist seit 24. Juni 2017 im Amt. Bei einem damals außerordentlichen Parteitag in St. Pölten erhielt er 98,8 Prozent der Stimmen.