SPÖ-Landesrätin: "Abschaffung der Covid-Gesetze wird funktionieren"

Viel ist von den Corona-Maßnahmen ohnehin seit Monaten nicht mehr zu merken. Im Laufe des Jahres sollen auch die letzten Regeln und Verordnungen abgeschafft werden. Das kündigte Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) an. Aufrecht ist aktuell noch das System mit zehn kostenlosen Tests pro Monat, die Verkehrsbeschränkungen bei einer Infektion oder das Masken-Tragen in Pflegeeinrichtungen sowie in der Bundeshauptstadt in Öffis.

Von der zuständigen Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig gibt es für den Plan, zur Normalität zurückzukehren und die Covid-Gesetze abzuschaffen, Zustimmung. Covid solle wie eine "normale Krankheit" behandelt werden, meint sie. "Ich bin überzeugt, dass das funktionieren wird, weil wir in der Zwischenzeit eine gut aufgebaute Immunität haben, Medikamente und immer noch die Impfung", betont die Sozialdemokratin.

Was das für den Betrieb der Test- und Impfstraßen in Niederösterreich bedeutet, ist noch offen. Die werden laut Königsberger-Ludwig bis Ende Juni vom Bund finanziert. "Dann wird man schauen müssen, ab wann der Bund die Finanzierung nicht mehr sicherstellt und die Angebote anpassen", erklärt Königsberger-Ludwig.