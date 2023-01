Rätselraten um "persönliche Erklärung" von Franz Schnabl

Werbung

Wenn eine Politikerin oder ein Politiker die Presse zu einer "persönlichen Erklärung" lädt, steht meisten ein Rücktritt des jeweiligen Amtsinhabers bevor. Das dachte man sich in Journalistenkreisen auch, als am Dienstagabend ein so betitelter Termin von Franz Schnabl ausgeschickt wurde. Heute Mittwoch um 13 Uhr will der rote Landeshauptmannstellvertreter und SPÖ-Spitzenkandidat für den 29. Jänner im SPÖ-Landtagsklub eine solche persönliche Erklärung abgeben.

Stellt Schnabl den Landeshauptmann-Anspruch?

"Um einen Rücktritt handelt es sich aber nicht", wie Schnabl im Gespräch gegenüber der NÖN noch am späten Dienstagabend klarstellte. Vielmehr wollte der 64-Jährige offenbar etwas Aufmerksamkeit erregen. Schnabl dürfte bei dieser Pressekonferenz sein Wahlziel präsentieren. In Polit-Kreisen wird vermutet, dass er so wie FPÖ-Spitzenkandidat Udo Landbauer den Landeshauptmann-Anspruch formulieren wird. Es sei jedenfalls eine sehr persönliche Stellungnahme, wie Schnabl betonte.

Zuletzt war auch von der ÖVP immer öfter das Szenario einer möglichen SPÖ-FPÖ-NEOS-Regierung gemalt worden, sollte die absolute Mehrheit der Volkspartei gebrochen werden, was die letzte NÖN-Umfrage auch zeigt. Dabei kam die ÖVP auf 42 Prozent. Doch auch die SPÖ kommt nicht vom Fleck. Mit den bescheinigten 24 Prozent liegt die SPÖ in Niederösterreich bei dem Wert von 2018. Demnach wäre neben der FPÖ auch mit den NEOS ein weiterer Junior-Partner nötig. Einer möglichen Zusammenarbeit mit der FPÖ hat die NEOS-Spitzenkandidatin Indra Collini laut einem aktuellen "Krone"-Bericht allerdings bereits eine Absage erteilt.

Die persönliche Erklärung ab 13 Uhr im Livestream: