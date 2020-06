Mit dem von der ÖVP erhofften einstimmigen Beschluss des Basis-Budgets für 2021 wird es nichts. NEOS und Grüne kündigten bereits an, dass sie das Budget in der morgigen Landtagssitzung ablehnen werden. Und auch die Sozialdemokraten üben Kritik. Sie wollen dem Entwurf des Landes-Haushalts 2021 zwar zustimmen, in einzelnen Punkten gibt es von ihnen aber ein "Nein".

Nicht einverstanden sind die Sozialdemokraten, laut dem stellvertretenden Klubobmann Christian Samwald, mit den veranschlagten finanziellen Mitteln in den Bereichen Soziales, Verkehr und Umwelt. Mehr passieren müsse aus Sicht der SPÖ außerdem im Bereich der Digitalisierung. Dass eine Million in den Breitband-Ausbau in der Peripherie investiert wird, ist laut Samwald zu begrüßen. Ausreichend ist dieses Geld, von dem die Gemeinden die Hälfte bezahlen müssen, aus seiner Sicht aber nicht. "Das ist ein erster wichtiger Schritt, es müssen aber weitere folgen", sagt er.

Abzulehnen ist es aus Samwalds Sicht, dass bei den "Ärmsten der Armen" gespart werde. "Dass die Mittel für die Sozialhilfe innerhalb von vier Jahren von 85 Millionen Euro auf nunmehr 63 Millionen Euro gekürzt wurden, ist nicht zu akzeptieren", meint er und kündigt dazu ein klares "Nein" der SPÖ an.

Was die Roten außerdem im Budget vermissen, ist Geld für das 1-2-3-Ticket, das wie von der Bundesregierung angekündigt, bereits im kommenden Jahr kommen soll. "Niederösterreich sollte hier eine Vorreiterrolle übernehmen", meint Samwald. Die SPÖ lehnt daher im Bereich "Verkehr" ab und will außerdemin der morgigen Sitzung einen rund um das 1-2-3-Ticket und zum Ausbau des öffentlichen Verkehrs einbringen.

"Falsches Signal" im Bereich des Klimawandels

Ein rotes "Nein" gibt es außerdem im Bereich Umwelt: „Das Umwelt-Budget des Landes schrumpft heuer um eine halbe Million, nachdem es im letzten Jahr mit Ausgaben von 40 Millionen Euro gleichgeblieben ist. In Zeiten des Klimawandels ist dieses Vorgehen untragbar und ein vollkommen falsches Signal. Deshalb wird auch dieser Bereich keine Zustimmung unsererseits erfahren.“, so der stellvertretende Klubobmann der SPÖ NÖ.

Positiv streichen die Sozialdemokraten eine Erhöhung bei den Maßnahmen der Behindertenhilfe oder auch eine Erhöhung der Mittel für die Kinderbetreuung hervor, betont Samwald: „Der Forderung der Sozialdemokratie nach einer flächendeckenden, kostenfreien und ganztägigen Kinderbetreuung nähern wir uns zwar langsam, aber immerhin Schritt für Schritt an. Wir werden in dieser Frage hartnäckig bleiben, um für die Familien in unserem Bundesland das Optimum herauszuholen.“

Vorgesehen sind im Basis-Budget 2021, das morgen, Donnerstag, beschlossen werden soll, insgesamt 6,66 Milliarden Euro an Ausgaben und rund 6,33 Milliarden Euro an Einnahmen. 328,5 Millionen Euro müssen am Kapitalmarkt aufgenommen werden. Weitere Maßnahmen zur Coronakrise sind hier noch nicht miteinberechnet. Da soll im Herbst noch nachgebessert werden.