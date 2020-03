In Traiskirchen, Loosdorf, Ebreichsdorf oder Ternitz werde der Ablauf von Einkaufs-Erledigungen oder Arztbesuchen für die ältere Generation etwa hervorragend koordiniert, freut sich der Präsident des Sozialdemokratischen Gemeindevertreterverbandes (GVV) Rupert Dworak. Das sei nur eines von vielen Beispielen, für das, was die Gemeinden aktuell leisten.

„Das soziale Engagement aller Niederösterreicher ist in diesen Tagen beeindruckend. Auf diesem Weg möchten wir uns bei allen, welche sich in dieser ungewohnten und schwierigen Zeit für ihre Mitmenschen engagieren, auf das Herzlichste bedanken“, meinen Dworak sowie Landes-SPÖ-Vorsitzender Franz Schnabl.

Die Rahmenbedingungen, damit das soziale Engagement in dieser Art und Weise überhaupt möglich sei, geben die Gemeinden vor, meint Dworak und verweist auf die Koordination von Hilfsaktionen etwa zur Versorgung älterer oder besonders gefährdeter Menschen.

"Welle an Solidarität und Nächstenliebe in Niederösterreich"

Schnabl betont, dass es herzerwärmend sei, wie die unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen und Generationen in diesem Moment miteinander umgehen: „Aus den Gemeinden direkt, aber auch beispielsweise aus Sozialen Medien, erfahren und wissen wir, dass sich sehr viele Menschen melden und ihre Hilfe anbieten. Nachdem man in den vergangenen Monaten und Jahren oft gehört hat, dass sich die Bevölkerung zusehends voneinander abwendet und es zu einem verstärkten Egoismus und Eigennutz kommt, ist diese Welle an Solidarität und Nächstenliebe in Niederösterreich das beste Beispiel dafür, dass dem nicht so ist", ist der Landes-SPÖ-Chef überzeugt.