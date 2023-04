In Bablers Team ist auch Platz für Rendi-Wagner und Kern

Werbung

Schön langsam wird es ernst in der SPÖ. Nach der mit Spannung erwarteten Landtagswahl in Salzburg am Sonntag beginnt tags darauf die Befragung der knapp 150.000 Mitglieder. Unter ihnen sind auch 34.000 aus NÖ, die darüber entscheiden, wer die Bundes-SPÖ in die Zukunft führen soll.

Die beiden Herausforderer von Pamela Rendi-Wagner sind Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil sowie der Traiskirchner Bürgermeister und Neo-Bundesrat Andreas Babler. Beide waren zuletzt bereits auf Stimmenfang bei den SPÖ-Funktionären unterwegs, auch in NÖ.

Bablers Erwartungen wurden übertroffen

Gestartet hat Andreas Babler in der Vorwoche in seiner Heimatstadt Traiskirchen, wo er auch seine Themenschwerpunkte wie die 32-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich, Preisgrenzen für Mieten und Energie sowie eine Lkw-Maut propagierte. Von den Reaktionen auf seiner Basis-Tour zeigt sich Babler im NÖN-Interview beeindruckt. „Bis jetzt war ich auf elf Terminen in sechs Bundesländern und habe über 2.000 Menschen persönlich getroffen. Das Interesse hat alle unsere Erwartungen übertroffen“, sagt Babler, den besonders freut, dass er dabei immer wieder gehört hat: „So voll ist es hier sonst nur am 1. Mai!“

Babler wird auch nach dem Start der Befragung bis zum „Tag der Arbeit“ auf Tour sein, „um den Einladungen aus ganz Österreich zu folgen. Ich möchte aber auch hören, was die Mitglieder mir zu sagen haben - wo der Schuh drückt, was sie sich wünschen oder welche Ideen sie einbringen.“ Sein Ziel ist es, „über 50 Prozent“ zu kommen. Somit würde er das Rennen schon vorab für sich entscheiden. Eine Stichwahl, wie von Babler gefordert, ist beim Parteitag am 3. Juni nicht geplant. Das Ergebnis der Befragung, die bis 10. Mai läuft, wird ab 22. Mai bekannt gegeben.

Hans Peter Doskozil startete in Wiener Neustadt seine „Freundschaft“-Tour. Foto: APA, GEORG HOCHMUTH

Die Frage, was er besser könne als Doskozil oder Rendi-Wagner, wollte Babler nicht beantworten. „Mir geht es weder um Abgrenzung oder Vergleiche. Ich stelle meine Ideen vor und wie wir aus der SPÖ eine moderne Mitmach-Partei machen wollen, in der die Mitglieder über die Vorsitzfrage und zukünftige Koalitionsabkommen abstimmen.“

Nach der Abstimmung plant Babler einen Neustart der Partei. Er wolle auch allen die Hand ausstrecken: „In einer von mir geführten SPÖ bauen wir mit unseren Mitgliedern ein breites Team auf, in dem Platz für alle ist: von Pamela Rendi-Wagner bis Christian Kern, von Max Lercher bis Julia Herr“, so Babler.

Dworak und Hundsmüller für Doskozil

Doskozil startete seine Tour in Wiener Neustadt. Dort warb er für einen Mindestlohn von 2.000 Euro netto für alle oder mehr Basisdemokratie. Bei all seinen bisherigen NÖ-Auftritten konnte er zahlreiche SPÖ-Funktionäre hinter sich versammeln. Ein Rundruf zeigt, dass auch viele Gemeinde-Funktionäre und andere Mandatare den Burgenländer unterstützen. So sprachen sich etwa bereits GVV-Präsident Rupert Dworak oder der ehemalige SPÖ-NÖ-Klubchef Reinhard Hundsmüller für Doskozil aus.

Aus der aktuellen Führungsriege der SPÖ Niederösterreich wollte niemand seine Präferenz für einen der drei Bewerber äußern. „Bei einer Mitgliederbefragung sind die Mitglieder am Wort – deswegen werde ich keine Empfehlung abgeben. Für die Durchführung gilt das im Bundesparteipräsidium und -vorstand festgelegte Prozedere. Für die niederösterreichischen Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten ist klar, dass der/die neue Vorsitzende unsere volle Unterstützung haben wird“, erklärte zum Beispiel der designierte Landesparteivorsitzende Sven Hergovich. Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig wollte sich an der öffentlich geführten Debatte ebenfalls nicht beteiligen: „Ich werde wie viele andere Mitglieder der Verantwortung nachkommen und nach bestem Wissen und Gewissen in geheimer Wahl abstimmen“, so die SPÖ-Politikerin aus Amstetten.