SPÖ Niederösterreich kritisiert fehlende Hilfe bei Teuerungen

„Wir sehen die höchste Inflationsrate seit 1981 – und wieder einmal müssen die Gemeinden für den Bund und das Land einspringen“, sagte Schnabl am Mittwoch. Derzeit stehe die Bevölkerung einem „unheilvollen Trio“ gegenüber: Die Kosten für Wohnen, Strom und Lebensmittel sind in den letzten Wochen stark angestiegen. Die Antwort der ÖVP auf die Teuerungen sei dabei laut Schnabl jedoch „zu wenig, zu spät und zu zögerlich“.

Neben fehlenden und falschen Reaktionen der ÖVP, kritisierte Schnabl auch die bestehenden Maßnahmen, wie die vom Bund präsentierte Verdoppelung der Pendlerpauschale. Generell seien viele gesetzte Schritte der Regierenden „nicht treffsicher. Nur ein geringer Teil der Menschen hat etwas davon, es sind aber alle Menschen betroffen“, so der Landeshauptfrau-Stellvertreter.

Vorschläge der SPÖ

Vergangenen Freitag präsentierte die Statistik Austria in einer Schnellschätzung die Inflationsrate von 6,8 % für März 2022 und somit den höchsten Wert seit November 1981. Die SPÖ hat aufgrund der steigenden Lebenserhaltungskosten bereits zwei Vorschläge deponiert. Unter anderem sollte der Heizkostenzuschuss, der bisher bei 150 Euro lag, erhöht werden. Als Motto nannte Schnabl hierbei: „Niemand soll sich zwischen heizen und essen entscheiden müssen“. Einen Antrag auf Verdoppelung stellte in der vergangenen Landtagssitzung auch bereits die FPÖ – dieser wurde jedoch abgelehnt.

Außerdem setze sich die SPÖ gemeinsam mit den NEOS für einen Teuerungsausgleich ein. Einmalig sollen hier 200 Euro für GIS-Befreite und Menschen, die Wohnbeihilfe beziehen, ausgeschüttet werden. Ein Dringlichkeitsantrag diesbezüglich wurde allerdings abgelehnt. Der Vorschlag soll nun in der nächsten Sitzung am 28. April behandelt werden.

„Niederösterreich muss etwas gegen die Teuerung tun und zwar heute, nicht morgen“, so Schnabl. Deshalb müssten nun auch die Gemeinden an der Seite der Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher einspringen – wie etwa in Zwentendorf.

Maßnahmen in Zwentendorf

Die Zwentendorfer Bürgermeisterin Marion Török war am Mittwoch ebenfalls im SPÖ NÖ-Haus vor Ort, um über die Lage in ihrer Gemeinde zu berichten. „Ich kann die Dringlichkeit nur bestätigen“, so die Orts-Chefin. In Gesprächen mit der Gemeindebevölkerung habe sich gezeigt, dass viele Menschen an die Existenzgrundlage gelangt seien. Tag für Tag würden ihr die Gemeindebürgerinnen- und bürger über schlimme Schicksale und ausweglose Situationen berichten.

In Zwentendorf wurde der Heizkostenzuschuss deshalb bereits schon seit längerer Zeit erhöht. Der Zuschuss in der Gemeinde bewegt sich zwischen 105 und 150 Euro Förderung, abhängig vom Familieneinkommen. Zusätzlich besteht die Möglichkeit auf einen Sozialzuschuss, der zwischen 10 und 25 Prozent der Gemeindegebühren liegt. Aufgrund der enormen Teuerungswelle würden heuer außerdem alle Heizkostenzuschuss-Bezieherinnen und –Bezieher die doppelte Förderhöhe bekommen.

Diese Förderung wird jedoch in Form von Einkaufsgutscheinen ausgeschüttet. Damit soll ein „doppeltes Ergebnis“ erzielt werden – Hilfe für die Bevölkerung und die Wirtschaft, so Török. In der Gemeinde sei diese Maßnahme einstimmig beschlossen worden, unabhängig von der Parteifarbe.

Sowohl Schnabl und Török betonten abschließend einmal mehr den Wunsch, dass auch auf Bundes- und Landesebene der Teuerung aktiver entgegengetreten würde.