Die SPÖ NÖ und ihre Jugendorganisationen hätten sich bereits viele Jahre für eine österreichweite Vereinheitlichung des Jugendgesetzes eingesetzt, betonen Landesparteivorsitzender und LHStv. Franz Schnabl und die beiden Jugendvertreterinnen der Jungen Generation NÖ und der Sozialistischen Jugend, Patricia Katsulis und Melanie Zvonik einhellig: „Die Jugendlichen sollen im Österreich-Urlaub, wie zu Hause selbe Bedingungen vorfinden, um sich orientieren zu können und nicht vor Urlaubsantritt das Gesetzbuch des jeweils anderen Bundeslandes konsumieren müssen. Die SPÖ NÖ ist der Meinung, dass es höchst an der Zeit ist den Jugendlichen bundesweit Orientierung zu geben und diese nicht mit überbordender Bürokratie in der Gesetzgebung verwirren.“

Der Jugend gehöre die Zukunft, hebt Schnabl hervor, daher habe die SPÖ NÖ die optimale Förderung junger Menschen und Frauen in der sozialdemokratischen Bewegung weiter forciert: „Erst dieses Wochenende wurde der Startschuss zur vierten Auflage der Jugendakademie gegeben. 16 junge Menschen bekommen bis Sommer 2019 wieder das Rüstzeug Verantwortung in der sozialdemokratischen Familie übernehmen zu können.“ Aus den jungen AbsolventInnen der Ausbildungsschienen der Jugend- und Frauenakademie konnte letztendlich auch eine junge Liste zu den Europawahlen zusammengestellt werden.

Patricia Katsulis, eine der KandidatInnen auf der EU-Wahlliste der SPÖ NÖ betont auch gleich die Wichtigkeit europäischer Politik: „Die Jugend glaubt an dieses Europa, das uns Frieden sichert. Aber sie wünschen sich auch mehr Bedacht der PolitikerInnen auf die sozialen Herausforderungen. Sie erwarten sich positive Schritte für Arbeitsmarkt, Kultur und Bildung. Und es braucht mehr Anstrengungen hin zur Gleichberechtigung von Mann und Frau.“

Zum ersten geht es darum Gehaltsgerechtigkeit herzustellen, denn es dürfe nicht sein, dass bei den Frauen Geld in der Börse fehlt, das Männer selbstverständlich erhalten, so Katsulis. Zum zweiten geht es um die Bildungschancen der jungen EuropäerInnen, die in den Genuss von grenzenloser Bildung durch Erasmus+ kommen sollen. Und zum dritten brauchen die jungen Menschen in Europa beste Chancen am Arbeitsmarkt und daher verlangen wir alle Anstrengungen in die permanente Europäische Jugendgarantie zu verwenden. Die Vertreterin der Jungen Generation betont weiter: „Alleine das Friedensprojekt Europa spricht jedoch eine deutliche Sprache der dringenden Notwendigkeit gemeinsamer, solidarischer Anstrengungen dieses Europa zu erhalten und zu gestalten.“

Melanie Zvonik, Vorsitzende der Sozialistischen Jugend unterstreicht die Initiative der SPÖ NÖ, in der kommenden Landtagssitzung zum wiederholten Male die Aufnahme der StudentInnen in das Top-Jugendticket zu fordern: „Junge Menschen müssen unterstützt werden, ihre Ausbildung möglichst in Mindestzeit abschließen zu können. Jede finanzielle Mehrbelastung und Notwendigkeit einer Berufstätigkeit nachzugehen ist der Erledigung in der Zeit nicht dienlich, sondern hinderlich.“

Die SJ fordere zudem die Ausweitung auf alle jungen Menschen unter 26 für 60 Euro und damit die Rücknahme der heuer in Kraft getretenen Preissteigerung des Tickets. Mobilität sei überhaupt ein zentrales Thema für junge Menschen, daher brauche es rasch leistbare Öffis, die auch im ländlichen Raum in annehmbaren Intervallen verkehren, so Zvonik weiter: „Wenn ein Bus oder Zug nur alle paar Stunden oder gar nicht fährt, werden junge Menschen massiv eingeschränkt und zur Abwanderung aus ihren Heimatorten in die Großstädte gedrängt. Nächster Halt muss das 365-Euro-Jahres-Öffi-Ticket sein. Die ÖVP NÖ ist gefordert ein Umdenken in ihren Reihen herbeizuführen und den in Bälde - wie im Arbeitsübereinkommen vereinbart - vorliegenden Vorschlag der SPÖ NÖ auf Umsetzung beizutreten.“