Was der Bundespartei noch bevor steht, will die SPÖ Niederösterreich kommendes Jahr abschließen: ihren Erneuerungsprozess. Die inhaltliche Erneuerung wurde von den niederösterreichischen Sozialdemokraten schon im Jahr 2017, unabhängig von schlechten Wahlergebnissen und ähnlichem, gestartet. „Wenn die Zukunft Fragen stellt, muss die Politik Antworten darauf haben“, erklärte Landesparteivorsitzender und Landeshauptfrau-Stellvertreter Franz Schnabl. „Hier müssen wir den Anschluss an die Wähler wiederfinden“.

Mit Befragungen wurde zu Beginn des Prozesses sondiert in welche Richtung die Partei sich nun bewegen soll unter professioneller Beratung wurden Ziele gesetzt. Sieben verschiedene Fachgruppen arbeiten momentan konkrete Maßnahmen für den die „Erneuerung der Partei“ aus. Die bisher gesammelten Erfahrungen sollen so zu einer abschließenden Erkenntnis führen, nach der die Themen ausgerichtet und die Strukturen der Partei angepasst werden. „Nachdem wir nun diesen langen und beschwerlichen Weg des Aufholens gegangen sind, gilt es, sich mit der sich so schnell bewegenden Welt mitzudrehen und die Prozesse laufend anzupassen“, berichtet Schnabl. Dennoch soll der Prozess Anfang März formal abgeschlossen werden. Von 4. bis 6. März finden Klausuren der Landespartei und niederösterreichischen SP-Abgeordneten der Landes- und Bundesebene statt.

Schnabl: „SPÖ muss jünger werden“

„Die SPÖ muss an allen Ecken jünger werden und auf die Zukunft und Mehrheitsbündnisse ausgerichtet werden“, sieht Schnabl viel Potential in der Jugendarbeit. Eine Fachgruppe befasst sich daher mit der sozialdemokratischen Jugend im Bundesland, eine Zweite analysierte Mitgliederentwicklungen. Der SP-Landesparteivorsitzende erkannte daraus, dass der Fokus ihrer Jugendarbeit oft „zu politisch unterwegs sei“. Sein Wunsch daher: „Wir müssen uns lebensnaher organisieren. Unabhängig ob die Jugendlichen unsere Mitglieder sind oder nicht – sie sollen mitmachen und diskutieren“.

Auch an neuen Kommunikationsstrukturen wird momentan gebastelt. Extern wird an besseren Mitgestaltungsmöglichkeiten für Interessierte gearbeitet, wie auch neue Diskussionsformate eingeführt die zum Mitreden animieren soll. Als zentrale Informationsplattform der Partei wird in Zukunft eine App dienen. Um intern die Mitglieder besser zu schulen sollen Mentoren-Programme etabliert werden. Auch die Organisation der Partei soll von den Umstrukturierungen profitieren.

Volle Konzentration für Gemeinderatswahlen

Zentral befassen sich auch zwei Fachgruppen mit den Visionen der SPÖ NÖ und wie die Sozialdemokraten von einer „Partei zur Bewegung“ zu werden. „Wichtig ist es, mit den guten und wichtigen Themen, die die Sozialdemokratie seit ihrer Gründung anspricht, verstanden zu werden, dass diese tatsächlich gelebt werden und dadurch Glaubwürdigkeit zurückgewonnen wird“, so Franz Schnabl. Platz für neue Ideen sei aber bei den Sozialdemokraten ebenfalls. „Nun gilt aber unsere gesamte Konzentration den kommenden Gemeinderatswahlen.“