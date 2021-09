Neben den vom Bund präsentierten Maßnahmen wie etwa das Abwassermonitoring und die Test-Strategie, biete man in Niederösterreich zusätzliche Maßnahmen an. So werde etwa auch weiterhin an Antigentests festgehalten, um Engpässe zu verhindern, so Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ).

Impfbusse sollen bei Schulen Halt machen

Neben den Tests setze man an den Schulen auf die Impfbereitschaft der 12- bis 19-Jährigen. Da die Durchimpfungsrate dieser Altersgruppe in Niederösterreich bei lediglich 43,6 Prozent liegt, sollen die Impfbusse in der Nähe von Schulstandorten Halt machen, dafür will sich die Gesundheitslandesrätin einsetzen. „An den Schulen wird aber nicht geimpft“, so die Gesundheitslandesrätin. Grund dafür sei, dass „die Organisation nicht den Direktoren umgehalst werden soll." Einen Impfzwang solle es ebenfalls nicht geben.

shutterstock.com/ Syda Productions

Aber auch Kritik an den Maßnahmen wurde laut. Unter anderem an den noch immer nicht gelieferten Luftreinigungsgeräten oder den vom Bund versprochenen mobilen Endgeräten für die 5. und 6. Schulstufen.

SPÖ fordert neues Modell für Sommerschule

Besondere Kritik galt der Sommerschule, die gerade an 180 Standorten in Niederösterreich stattfindet. „Die Idee ist zwar gut, aber schlecht umgesetzt“, so Franz Schnabl, SPÖ NÖ Landesparteivorsitzender. Vor allem der Mangel an Lehrpersonal für die steigende Anzahl an Anmeldungen habe große organisatorische Probleme verursacht. Um dem entgegenzuwirken, möchte die SPÖ ihr Projekt „Nachzipf? Ich schaff das!“ im kommenden Jahr mit der Sommerschule vereinen. Im Sommer 2022 sollen insgesamt 10.000 Kinder in Niederösterreich die „Sommerschule NEU“ besuchen können. Drei Wochen lang sollen die Kinder den ganzen Tag beitragsfrei betreut werden. Neben dem Schulbetrieb am Vormittag, soll der Nachmittag gemeinsam mit den lokalen Vereinen zur Freizeitgestaltung genutzt werden.

Beschwerdebriefkasten im Netz

Um in den kommenden Wochen zu erfahren, wo die Probleme beim Schulstart liegen, hat die SPÖ NÖ einen online Beschwerdebriefkasten eingerichtet. Schüler, Eltern, Lehrer können dadurch ihre Probleme anonym melden. „Wir werden Probleme, die immer wieder im Schulbetrieb auftauchen, an die zuständigen Stellen weiterleiten“, so Bildungssprecherin der SPÖ, Elvira Schmidt.