Der Klubobmann der SPÖ NÖ und Sicherheitssprecher seiner Fraktion, LAbg. Reinhard Hundsmüller, sieht den Sparzwang besorgt: „Man fragt sich hier schon, welches Ziel Innenminister Kickl verfolgt? Den Sicherheitsapparat kaputt zu sparen, wird auf Dauer gefährlich werden – zumal für persönliche Interessen, wie die sündteuren Pferdeställe, ja Geld vorhanden sein dürfte. Der Umstand, dass dem BMI 2019 mehr Budget zur Verfügung steht als noch im letzten Jahr, verstärkt dieses Unverständnis zusätzlich.“

Gewerkschaft: "Mündliche Weisung"

Polizei-Gewerkschafter Günter Lameraner bestätigt die Spar-Wünsche: „Derzeit gibt es nur eine mündliche Weisung zu den geplanten Vorhaben und Einsparungen. Wäre es ein schriftlicher Erlass, dann müsste der Dienstgeber mit der Personalvertretung sprechen."

Günter Lameraner, Vorsitzender der Polizeigewerkschaft NÖ (FCG)

| FCG KdEÖ

Wo kann überhaupt eingespart werden? Günter Lameraner: "Wenn man 15 bis 20 Prozent einspart, wird das bei den Polizeistreifen geschehen. Das hat natürlich Auswirkungen auf die Sicherheit der Bevölkerung und auch auf die Eigensicherung der Beamten. Wenn weniger Streifen unterwegs sind, wird es dann oft einfach länger dauern, bis die Streife den Ort des Einsatzgeschehens erreicht. Bereits jetzt sind oft aufgrund von Personalmangel unter Tags zum Teil nur Einzelstreifen unterwegs. Das wird dann öfters vorkommen. In den Schulungen wird aber die Eigensicherung zu zwei trainiert“, gibt er zu bedenken.

Sorge um ländlichen Raum

Um den ländlichen Raum sorgt sich auch Hundsmüller: "Wenn es nun tatsächlich so kommen sollte, dass man die Besetzungen in den Regionen auf ein Minimum reduzieren möchte und es in Zukunft gewisse Polizeistreifen nicht mehr gibt, wäre das vor allem für den ländlichen Raum in Niederösterreich ein herber Schlag."

Spätestens seit dem Amoklauf in Annaberg wisse man, dass es jederzeit und überall zu gefährlichen Einsätzen kommen kann: „Wenn man beginnt, die Dienststellen im ländlichen Raum auszudünnen, entstehen sowohl für die Polizeibeamten während ihres Dienstes als auch für die Bevölkerung gefährliche Situationen.“

"Erst 28 Polizeischüler bewilligt"

Auch bemängelt Hundsmüller, dass von den versprochenen 360 Neuaufnahmen in NÖ für das heurige Jahr, per 01.03.2019 erst 28 Polizeischüler bewilligt sind und sieht darin ein durchschaubares Spiel: „Je später man die PolizeischülerInnen im Jahr 2019 aufnimmt, desto weniger belasten sie das Budget."

Warnung vor Ausnahmesituationen

Für Polizei-Gewerkschafter Lameraner ist das Sparpaket nur schwer nachvollziehbar, wenn dem Innenministerium eigentlich 180 Millionen Euro mehr zur Verfügung stehen. „Wir wollen jetzt die Politik sensibilisieren, was diese Einsparungen für Folgen haben.“ Absolutes Unverständnis hat er für Aussagen seitens der Dienstgeberseite wie „ dass man ja in ruhigeren Gegenden, wo nicht viel los ist, einsparen könne.“ „Der Fall des Wilderers von Annaberg mit drei toten Polizisten und einem toten Rettungssanitäter zeigt auf dramatische Weise das Gegenteil, wie spontan es in einer ruhigen Gegend zu einer Ausnahmesituation kommen kann.“