Die innenpolitischen Entwicklungen der vergangenen Tage sieht SPÖ NÖ-Spitzenkandidat Günther Sidl aus Petzenkirchen als Hauptgrund für das mäßige Abschneiden der SPÖ. „Europapolitische Themen wurden dadurch in den Hintergrund gedrängt“, erklärt der Listendritte, der den Einzug in das EU-Parlament schafft. Sidl verspricht, ein starker Botschafter Österreichs und Niederösterreichs in Brüssel sein zu wollen: „Für uns gilt es jetzt, in die Zukunft zu schauen und unsere Vorhaben aus der Wahlkampagne konsequent umzusetzen.“