Die Bevölkerung wird älter, die Zahl an Pflegebedürftigen steigt - genau wie der Bedarf an Menschen, die sich um sie kümmern. Die SPÖ setzt sich nun auch in Niederösterreich für die Anstellung pflegender Angehöriger ein. Die NÖ-Sozialdemokraten fordern ein Modell, das es in ähnlicher Form im Burgenland bereits gibt. In der Landtagssitzung am Donnerstag bringen sie dazu einen Antrag ein.

"Das burgenländische Modell hat sich bereits innerhalb der kurzen Pilotphase bewährt. Drei Monate nach Projektbeginn waren dort schon 88 pflegende Angehörige angestellt, im April 2021 waren es 191", sagen die Roten mit Blick ins Nachbarbundesland.

Usercontent, Lisa Röhrer

In Niederösterreich sollen, wenn es nach der SPÖ geht, in einem Pilotprojekt bis zu 500 pflegende Angehörige bei der Landesgesundheitsagentur ("oder einer zu gründenden Tochtergesellschaft") angestellt werden, meinte Klubobmann Reinhard Hundsmüller, der das Projekt vorstellte. Das können etwa Ehepartner, Eltern, Kinder, Tanten, Neffen oder Lebensgefährten sein - nach einer entsprechenden Ausbildung im Ausmaß von 150 Stunden. Der Nettoverdienst reicht im SPÖ-Modell je nach Pflegebedarf und Pflegestufe von 1.000 Euro bei 20 Stunden/Woche bis zu 1.700 Euro bei 40 Stunden/Woche. Für den Fall, dass die pflegenden Angehörigen krank werden oder Urlaub machen, soll es Ersatzpersonal geben.

Außerdem ist eine Qualitätssicherung im Modell der SPÖ vorgesehen. Regelmäßige Besuche einer diplomierten Pflegekraft sollen garantieren, dass alles richtig läuft und die Person gut versorgt wird. Bei maximaler Auslastung des Pilotprojekts entstehen für das Land 12 bis 15 Millionen Euro an Kosten pro Jahr, heißt es im Antrag der SPÖ.

ÖVP lehnt den Antrag ab

Der von den Sozialdemokraten erhoffte Umsetzungsbeginn von Herbst 2021 wird jedoch nicht Realität werden. Die ÖVP kündigte bereits an, gegen den Antrag im Landtag zu stimmen. Aus dem Landtagsklub heißt es, dass es eine bundesweite Lösung für dieses Thema brauche - keine verschiedenen Einzellösungen der Bundesländer.