Die SPÖ möchte mit ihrer "Aktion 40.000" den massiven Auswirkungen der Pandemie auf den Arbeitsmarkt und die Wirtschaft entgegenwirken. "Wir wollen Vollbeschäftigung schaffen und vor allem älteren Arbeitnehmern, die in der Krise arbeitslos geworden sind, eine Chance geben, wieder Fuß zu fassen", erklärt SPÖ-Landesparteivorsitzender Franz Schnabl zu Beginn der Pressekonferenz. Menschen über 50, die lange arbeitslos sind, sollen so wieder eine Perspektive bekommen.

9.000 Jobs für Niederösterreich

In Niederösterreich seien im Jahr 2021 26.000 Menschen von Langzeitarbeitslosigkeit betroffen. "Die Statistik zeigt: Je älter jemand ist, umso schwieriger ist es, einen neuen Job zu finden", meint Schnabl. Es gehe insbesondere darum das Know-how, das diese Menschen im Laufe ihres Arbeitsleben erworben haben, nicht zu verlieren. Aus diesem Grund hält die SPÖ weiter an ihrer "Aktion 40.000" fest. 9.000 neue Jobs sollen damit allein in Niederösterreich geschaffen werden.

Nun wurde eine Online-Petition ins Leben gerufen, die die bereits gestartete parlamentarische Bürgerinitiative ergänzen soll. Nationalratsabgeordneter Andreas Kollross, der auch Mitbegründer der Initiative ist, warnt davor, zu glauben, dass sich die hohe Arbeitslosigkeit nach Ende der Pandemie von selbst zurückentwickelt. "Wir dürfen nicht von Automatismus ausgehen. Bestimmte Gruppen werden auch nach der Krise Probleme am Arbeitsmarkt haben". Eine dieser sind eben die Langzeitarbeitslosen, die "nur schwer am Arbeitsmarkt andocken" können. Mit der Online-Petition möchte die SPÖ auch die Regierung unter Druck setzen.

Seit Montag besteht die Möglichkeit, die Initiative online unter "OpenPetition" zu unterschreiben.