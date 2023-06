Babler holt Klaus Seltenheim für Bundesgeschäftsführung

Der neue SPÖ-Vorsitzende Andreas Babler hat am Dienstag den Parteigremien sein Personalpaket offeriert. Nach APA-Informationen übernimmt er selbst formal vom Bundesrat aus die Klubführung. Operativ im Nationalrat tätig wird als geschäftsführender Klubobmann Philip Kucher, ein Unterstützer Hans Peter Doskozils. Die Bundesgeschäftsführung wird von einer Doppelspitze besetzt. Der wird neben Sandra Breiteneder der frühere NÖ-SPÖ-Landesgeschäftsführer Klaus Seltenheim (39) angehören. Der gebürtige St. Pöltner war in der Vergangenheit Bezirksvorsitzender der Sozialistischen Jugend im Bezirk St. Pölten und Verbandssekretär der Sozialistischen Jugend Österreich. Zuletzt war er in der Bundesgeschäftsstelle der SPÖ tätig. Nach seinem Studium für Kultur- und Sportmanagement konzipierte er mit dem deutschen Kulturberatungsinstitut „Netzwerk Kulturberatung“ die Kulturentwicklungspläne der Städte Nürnberg und Kassel. Breiteneder war bisher unter anderem in der GPA und im Kabinett der früheren Staatssekretärin Muna Duzdar aktiv.

Ins Klubpräsidium integriert werden demnach Julia Herr, Jan Krainer und Eva Maria Holzleitner, die allesamt als Kandidaten für höhere Weihen gegolten hatten.

Formal entscheidet über die Bundesgeschäftsführung gegen Mittag der Parteivorstand. Über die neue Klubspitze wird am Nachmittag in einer Klubvollversammlung abgestimmt. Von der Fraktionsführung weicht ja Pamela Rendi-Wagner, die Ende des Monats überhaupt aus dem Nationalrat ausscheidet.