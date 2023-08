Jede sechste NÖ-Gemeinde hat keinen Bankomaten

97 Gemeinden in Niederösterreich hatten Ende 2021 keinen Bankomaten. Das waren 16,9 Prozent aller NÖ-Gemeinden, wie eine Erhebung der österreichischen Nationalbank zeigt. Die SPÖ NÖ geht davon aus, dass es mittlerweile noch einige mehr geworden sind. Sie spricht von über 100 bankomatlosen Gemeinden. Teilweise müssten die Menschen dort mehrere Kilometer fahren, um Bargeld abheben zu können. Die Einwohnerinnen und Einwohner von Puchenstuben (Bezirk Scheibbs), Schwarzenbach an der Pielach (Bezirk St. Pölten) und Bärnkopf (Bezirk Zwettl) müssen, um zum nächsten Geldausgabegerät zu gelangen, laut der Erhebung der Nationalbank mehr als acht Kilometer zurücklegen.

Die SPÖ will das ändern. Schon in den Regierungsverhandlungen mit ÖVP drängte sie darauf, dass jede NÖ-Gemeinde einen Bankomaten bekommen müsse. Nun startete die Partei um Vorsitzenden Sven Hergovich dazu eine Petition.

„Es ist die Verantwortung des Landes, darauf zu achten, dass es nicht von meiner Postleitzahl abhängt, ob ich Zugang zu rudimentären Dienstleistungen wie beispielsweise Bankdienstleistungen, Bankomaten, Polizeidienststellen, Schulen oder Geschäfte habe“, erklärte Hergovich im NÖN-Gespräch.

Der frühere SPÖ-NÖ-Landesgeschäftsführer und nunmehrige Landtagsabgeordnete Wolfgang Kocevar verdeutlichte am Beispiel seiner Heimatgemeinde Ebreichsdorf (Bezirk Baden), wie schwierig es sei, einen abgebauten Bankomaten zurückzubekommen: „Bei uns in der Katastrale Unterwaltersdorf wurde der letzte Bankomat in dem Ortsteil beim Billa abgebaut. Erst durch meine Initiative und eine große Kostenübernahme seitens der Gemeinde, bekommen wir ihn jetzt in den kommenden Wochen wieder zurück“, berichtet er.

Im vergangenen Jahrzehnt blieb die Zahl der Bankomaten weitgehend stabil

Abgebaut werden Bankomaten, wie Rudolf Klopsch von der Sparte Bank und Versicherung der WKNÖ im Vorjahr im NÖN-Gespräch erklärte, wenn sie nicht mehr stark genug genutzt werden — also zu wenig Geld bringen. Laut Hergovich könnte man „mit einem Bruchteil der Gewinne der Landesbank“ in jeder Gemeinde einen Bankomaten betreiben. Eine konkrete Zahl, wie viel das kosten würde, nennt er jedoch nicht. Nötig sind Bankomaten genau wie Bank- und Postfilialen, Ärzte-Ordinationen und Ähnliches in Gemeinden aus seiner Sicht, um den ländlichen Raum zu stärken.

Trotz der 100 bankomatlosen Gemeinden waren bei der letzten Erhebung 2022 1.368 Geldausgabegeräte in Betrieb. Während die Zahl der Bankfilialen, wie die NÖN-Recherche zeigte, hierzulande in den vergangenen zehn Jahren um 30 Prozent gesunken ist, blieb die Zahl der Bankomaten in Summe weitgehend stabil.

Sven Hergovich sieht Bankomaten als notwendig, um Orte attraktiv für ihre sowie künftige Bewohnerinnen und Bewohner zu machen. Foto: Werner Jäger

