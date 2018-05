65 Seiten umfasst er - der Entwurf für ein neues Grundsatzprogramm der SPÖ, das am Freitagvormittag von SPÖ-Bundesparteichef Christian Kern den Gremien vorgelegt wurde. Damit werden inhaltliche Leitlinien der SPÖ mit Blick auf die gesellschaftlichen Veränderungen seit dem letzten Programm 1998 wiederum für rund 20 Jahre festgelegt.

Vor allem die Digitalisierung auch der Arbeitswelt findet darin ihren Niederschlag, auch wenn die SPÖ längst keine Arbeiterpartei im klassischen Sinn mehr ist. Die Arbeitnehmer sollen von der Digitalisierung in Form einer – im neuen Programm bewusst nicht genauer festgelegten - kürzeren Arbeitszeit profitieren.

Daneben bereitet sich die Partei, die mit Kern bis zum Spätherbst 2017 den Bundeskanzler gestellt hat, auf einen Umbau des Wohlfahrtsstaates als eine Konsequenz der Digitalisierung vor. Das Bekenntnis zur einer Entlastung des Faktors Arbeit gehört inzwischen schon zum programmatischen Standardrepertoire.

Gleichzeitig legt sich die SPÖ im Programmentwurf fest, dass Arbeit und Kapital zumindest gleich besteuert werden müssten. Das bedeutet, dass die Besteuerung von Kapital in Österreich erhöht werden muss. Dazu kommt als zweiter Pfeiler für die Finanzierung des Wohlfahrtstaates, dass verstärkt auf Öko-Abgaben gesetzt wird. In Wahrheit geht es dabei um eine Art „Strafsteuer“ für jene, die sich umweltschädlich verhalten.

Visionärer Entwurf, Detailkonzepte werden nachgereicht

Das neue SPÖ-Parteiprogramm, das heuer nach jahrelangen Verzögerungen im Oktober bei einem SPÖ-Bundesparteitag beschlossen werden soll, hat noch einen Haken. Damit werden zwar nunmehr ideologische Leitplanken für den Kurs in den kommenden Jahren aufgestellt. Aber konkrete inhaltliche Festlegungen werden bewusst erst in Detailprogrammen nachgereicht. Mancher SPÖ-Funktionär an der Basis fernab der intellektuellen roten Wiener Zirkel wird vielleicht die Nase rümpfen, wenn er sieht, was im Auftrag Kerns vom Renner-Institut unter der Leitung von Maria Maltschnig nach dem Verlust des Kanzleramtes als Wegweiser für rund zwei Jahrzehnte vorgelegt wurde.

Bekenntnis zu Ausländerintegration vor Zuwanderung

Bemerkenswert ist, dass noch bis zum Parteitag im Herbst zuerst ausgerechnet ein detailliertes Programm zur Migration von einer Arbeitsgruppe geliefert werden soll. Zuwanderung und Integration sowie die Versäumnisse der Sozialdemokratie und die Flügelkämpfe in der Partei in dieser Frage waren in den vergangenen Jahren bis zur Nationalratswahl 2017 als ein Hauptgrund für enttäuschende Ergebnisse der SPÖ bei Wahlen oder sogar Verluste angesehen worden. Dabei steht der Schwerpunkt der SPÖ grundsätzlich fest: das Prinzip der Integration – also der Eingliederung von bereits im Land befindlichen Ausländern in die österreichische Gesellschaft – hat Vorrang vor weiterer Zuwanderung.

Verbunden mit der Thematik der höheren Besteuerung umweltschädlichen Verhaltens ist der Klimawandel, dem die SPÖ stärker entgegentreten will. Österreich soll, so lautet das Ziel, bis 2040 CO2-frei sein. Für die SPÖ ist damit wie schon für die Grünen in den vergangenen Jahren die Hoffnung verbunden, dass so auch neue, ökologische Arbeitsplätze geschaffen werden.

Schließlich findet sich im neuen SPÖ-Programm ein Bekenntnis zur einer Stärkung der EU. In dieser sollen sich aber die politischen Gewichte verschieben – hin zur EU-Kommission und vor allem hin zum EU-Parlament. Der Verlierer dieser politischen Machtverschiebung wäre der EU-Rat, der jetzt mit den Regierungschefs das Sagen hat. Nach den SPÖ-Plänen würde daraus eine Art Länderkammer auf EU-Ebene.

Nach zehn Jahren im Amt muss man – theoretisch – gehen

Weniger für die Bevölkerung, als für die derzeit rund 175.000 Parteimitglieder – seit der Bildung der ÖVP-FPÖ-Bundesregierung kamen rund 2500 dazu – interessant ist die vorgesehene Änderung der Parteistatuten. Politische Funktionen sollen grundsätzlich maximal zehn Jahre ausgeübt werden, das wären zwei Amtsperioden.

Eine Hintertür bleibt aber offen: mittels Zweidrittelmehrheit in den entsprechenden Gremien kann auch danach ein Verbleib für eine weitere Funktionsperiode erfolgen. Bei den Grünen, die im Vorjahr aus dem Parlament geflogen sind, hat eine ähnliche Regelung dazu geführt, dass sich viele langgediente Parlamentarier bei internen Wahlen auch mit Zweidrittelmehrheit wieder durchgesetzt haben und die personelle Erneuerung so teils blockiert war.

Zehn Prozent der Mitglieder können Entscheidungen erzwingen

Die Mitsprache der Parteimitglieder in der SPÖ wird ausgeweitet. Zehn Prozent der Mitglieder können zu jedem Thema eine Urabstimmung über bestimmte Positionen erzwingen. Auch über Koalitionen soll künftig eine Urabstimmung erfolgen. Ebenso wäre die Direktwahl des SPÖ-Chefs so möglich.

Schließlich reagiert die SPÖ darauf, dass sich das Parteileben in den roten Sektionen vielfach zu einer Abschottung gegenüber dem Zulauf interessierter Bürger entwickelt hat. Künftig wird es, wie freilich schon seit Jahren angekündigt, eigene Themensektionen zu bestimmten Fragen geben. Neu ist, dass diese Sektionsmitglieder anders als bisher auch Sitz und Stimmen neben dem alteingesessenen roten Funktionären bei Parteitagen haben sollen.