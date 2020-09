Ein gutes Zeugnis stellt Landeshauptfrau-Stellvertreter der Landesregierung zur Mitte der aktuellen Legislaturperiode aus. Gemeinsam mit Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig zog er zur Halbzeit zufrieden Bilanz: Beim Arbeitsübereinkommen, das die SPÖ mit der Mehrheitspartei ÖVP getroffen hat, liege man "mehr als im Zeitplan", vieles wurde bereits umgesetzt, betont Schnabl. Corona habe nun aber neue Herausforderung gebracht, die die Politik noch über die aktuelle Periode hinaus beschäftigen werden.

Zuständig ist die SPÖ - die mit Schnabl und Königsberger-Ludwig in der Landesregierung vertreten ist - für die Themen Sicherheit, Recht, Schutz und Gesundheit. Als Errungenschaften nennt Schnabl ein gemeinsames erstes Demokratiepaket, das Auf-den-Weg-bringen einer Bauordnung, die einen großen Schritt in Richtung leistbares Wohnen bedeute, oder wichtiger Schwerpunktdefinitionen rund um die Verkehrssicherheit und den Konsumentenschutz. Als wichtigen Punkt nennt er auch die Hochschulstrategie des Landes.

Landesrätin Königsberger-Ludwig, zuständig für Gesundheit, Soziales und Gleichstellung, zeigt sich erfreut über "die wichtigen Errungenschaften, die in den ersten Jahren in Regierungsverantwortung erreicht werden konnten". Als Beispiele nennt sie die Normkostenmodelle im Rettungswesen sowie in der Kinder- und Jugendhilfe, die gleiche Voraussetzung bedeuten und außerdem eine Qualitätssteigerung bewirken sollen.

Themen in der zweiten Halbzeit: Corona-Hilfen,

Ärzte und Internet

Für die Zukunft brauche es aus Schnabls Sicht "echte" Hilfspakete für Wirtschaft, Arbeitnehmerinnen und Arbeiter sowie für Gemeinden, eine flächendeckende Versorgung mit niedergelassenen Ärzten und leistungsfähigem Internet sowie "eine Politik die unserer Umwelt gerecht wird, Stichwort Plastikvermeidung – dafür werden wir weiterkämpfen", kündigt der Sozialdemokrat an.