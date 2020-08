Markus Wiser hatte jüngst die Formulierung der drei „V´s“ – Verteilung von Arbeit, Verteilung der Steuerlast und Versorgungssicherheit ins Treffen geführt. Daran knüpft Franz Schnabl in seiner Halbzeit-Sommerbilanz an. Nach mehr als 25 Gesprächen mit Bürgermeistern sei das Fazit: "Neben der Tatsache, dass es hier um niemand geringeren als die größten regionalen Auftrag- und Arbeitgeber geht, sorgen die Gemeinden dafür, dass hochqualitatives Wasser aus unseren Hähnen fließt, für Kanäle gesorgt ist, aber auch etwa für die Kinderbetreuung Sorge getragen wird. Und dann ist da noch die Sicherheit der Grundversorgung mit medizinischen Utensilien, Lebensmitteln, etc. "

Schnabl betont daher: "Wenn Kommunalsteuern und Ertragsanteile einbrechen – die wichtigsten Einnahmequellen für Gemeinden – und die Bundesregierung gleichzeitig nicht die geeigneten Mittel zur Verfügung stellt, ist die Versorgungssicherheit im ureigensten Sinne gefährdet."

Er unterstütze daher ganz den Vorstoß des Arbeiterkammer-Präsidenten. „Wir müssen diskutieren über die zukünftige Verteilung der Arbeit und der Steuerlast, genauso, wie wir Zukunftsszenarien über die Versorgungssicherheit mit essentiellen Gütern anstellen müssen", zeigt sich Schnabl überzeugt.

"Hohen Standard erhalten"

Das "ständige reflexartige ,Nein' der ÖVP" könne er überhaupt nicht nachvollziehen: „Alle Konzepte müssen offen auf den Tisch gelegt und Experten dazu gehört, um dann die besten Zukunftsentscheidungen für die Bürgerinnen und Bürger treffen zu können. Der Anspruch der Politik in Österreich muss es sein als Vorreiter in ein neues Zeitalter zu gehen.“



Vor 70 Jahren sei es logisch gewesen, Wertschöpfung auf angestellte Personen zu beziehen und dafür Lohnsteuer zu verrechnen. Bei zunehmender Automatisierung und Roboterisierung werde sich "die ÖVP nicht auf ewig gegen eine Wertschöpfungsabgabe, die auch diese mit einbezieht wehren können, wenn es gelingen soll den hohen Standard Österreichs in der Gesundheitsversorgung, Bildung, etc. aufrecht zu erhalten.", betont Schnabl weiter. Auch die Diskussion über die Verteilung der Arbeit in einer veränderten Arbeitswelt müsse geführt werden und Betriebe, die zur Versorgungssicherheit zählen wieder in NÖ angesiedelt werden.



„Uns geht es um die Sicherheit der Menschen – ein Arbeitsplatz der gutes Geld bringt, ein Dach über dem Kopf und das Wissen um gute Versorgung im medizinischen bzw. Bildungsbereich, etc. Darum geht’s und deshalb ist es wichtig Arbeitszeit-Regelungen, die Abgaben-Situation und die wirtschaftliche Aufstellung in regelmäßigen Abständen zu hinterfragen und mit Adaptierungen zu verbessern“, so Schnabl abschließend.