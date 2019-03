Als erste Partei startete die SPÖ am vergangenen Wochenende in den EU-Wahlkampf. „Wir sind die einzige Partei, die auf der Seite der Menschen steht“, gab Landesvorsitzender Franz Schnabl beim Parteitag in Krems die Marschrichtung vor. Und Bundesvorsitzende Pamela Rendi-Wagner sekundierte: „Es ist eine Richtungsentscheidung. In welchem Europa wollen wir künftig leben? In einem Europa der Menschen oder einem Europa der Konzerne?“

Als NÖ-Spitzenkandidat und Dritter auf der Bundesliste ins Rennen geht Günter Sidl aus Petzenkirchen (Bezirk Melk). Er versprach, in Brüssel gegen die „zerstörerischen Kräfte, Demagogen und Rechtspopulisten“ zu kämpfen. Hilfe von den Konservativen erhofft er sich nicht: Sie seien Vertreter „jener wenigen, für die Europa ein Selbstbedienungsladen“ sei – jener Unternehmer, „bei denen der Portier mehr Steuern zahlt als der gesamte Konzern“. Gerade aus Sicht der Arbeitnehmer sei Nationalismus deshalb die falsche Antwort. Die EU müsse im Gegenteil zur Solidargemeinschaft vertieft werden.

Öffentlichkeit durfte bei Debatte nicht dabei sein

Am Parteitag danach gaben sich die Genossen zugeknöpft. Wer keiner der 340 Delegierten war, durfte bei der Diskussion über das neue Statut der Landes-SPÖ nicht dabei sein. „Intern diskutieren, nach außen geschlossen auftreten“, erklärte Landesvorsitzender Franz Schnabl den Ausschluss der Öffentlichkeit. Heiße Diskussionen blieben dem Vernehmen nach aber ohnehin aus.

Unterm Strich bringt das neue SPÖ-Statut mehr innerparteiliche Demokratie, höhere Hürden für Langzeit-Abgeordnete und eine Verkleinerung des Präsidiums. Dieses besteht künftig nur mehr aus dem Vorsitzenden und seinen Stellvertretern, ihm zur Seite steht ein neuer Themenbeirat. In dem sind alle Bezirksvorsitzenden, das Präsidium und die Vertreter von Pensionisten, Kinderfreunden und Junger Generation vertreten. Hauptaufgabe des Beirates ist es, Themen für den Landesparteivorstand vorzubereiten.

Insgesamt will die SPÖ durch die neue Struktur inhaltlich breiter aufgestellt sein und rascher auf aktuelle Entwicklungen reagieren können. Deshalb wurde auch die Grenze für eine verpflichtende Parteiumfrage gesenkt: Bisher war dafür die Zustimmung von zehn Prozent der Mitglieder notwendig. Künftig reichen fünf Prozent – auf Ebene der Orts- und Bezirksparteien ebenso wie auf Landesebene.

Im Statut verankert ist nun auch die Gastmitgliedschaft: Wer älter als 16 ist und keiner anderen Partei oder einer extremistischen Gruppierung angehört, kann ein Jahr als Gastmitglied in die SPÖ hineinschnuppern und auch an Parteisitzungen (ohne Stimmrecht) teilnehmen. Beschlossen wurde auch, dass künftig jeder Mandatar, der länger als zehn Jahre in Nationalrat oder Landtag sitzt, für eine Wiederkandidatur eine Zwei-Drittel-Mehrheit braucht.