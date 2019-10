Seit dem Wahltag habe man Tage und Wochen erlebt, wo in der Sozialdemokratie eine innere Nabelschau stattgefunden habe, sagt SPÖ NÖ-Chef Franz Schnabl. Das sei auf den Umstand zurückzuführen, dass das Wahlergebnis niemanden befriedigt habe. Schnabl will jetzt vom Reden ins Tun kommen: „Und mit Tun meine ich die strukturellen, organisatorischen, aber auch inhaltlichen Erneuerungen der Sozialdemokratie voranzutreiben.“ Ende Oktober soll es eine Zusammenkunft von allen Arbeitsgruppen geben. Dabei sollen Projekte für die Erneuerung auf den Weg gebracht werden.

Mehr Glaubwürdigkeit für Themen

An den Themen des Wahlkampfes habe es nicht gelegen, dass die SPÖ so ein schlechtes Ergebnis eingefahren habe, so Schnabl. Das wofür die Sozialdemokratie steht, solle man aber wieder verständlicher kommunizieren.

Dafür braucht es Diskursmöglichkeiten. Diese sollen nun im Zuge von Zukunftsforen gegeben sein, die in den nächsten drei Monaten in den sieben Regionalkreisen statfinden sollen. Dort soll es Gespräche mit SPÖ-Mitgliedern sowie Nicht-Mitgliedern geben. Auch Sympathisanten und Gastmitglieder sind geladen, heißt es vonseiten der SPÖ NÖ. So hofft man von "einer Partei zu einer Bewegung" zu werden, so Schnabl.

Viel Zeit bleibt bis zur nächsten Wahl nicht: Der Gemeinderat wird bereits am 26. Jänner in Niederösterreich gewählt.