SPÖ will in fünf Schritten zum Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung

Werbung

Gleich mit drei Vertretern und einer Vertreterin der Gemeinde-, Landes- und Bundesebene trat die SPÖ am Dienstag in St. Pölten vor die Kameras, um erneut auf einen Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung zu pochen. Landespartei-Vorsitzender Franz Schnabl betonte, dass Kinder ein Recht auf Bildung hätten.

Der Kindergarten sei, wie Familiensprecherin Kerstin Suchan-Mayr neben dem Bundes-GVV-Vorsitzendem Andreas Kollross und GVV-NÖ-Präsident Rupert Dworak unterstrich, keine Betreuungs-, sondern eine Bildungseinrichtung. Als diese wollen ihn die Sozialdemokraten für alle Kinder ab dem ersten Geburtstag geöffnet sehen - ganztägig und kostenlos.

Der GVV-Bundesvorsitzende und Trumauer Bürgermeister Andreas Kollross stellte dazu einen 5-Punkte-Plan für ganz Österreich vor. Damit soll die Einführung eines Rechtsanspruchs auf Kinderbetreuung ab dem ersten Geburtstag vorbereitet werden. In einem ersten Schritt sollte dazu eine Evaluierung vorgenommen werden, um zu prüfen, wie viele zusätzliche Kinderbetreuungsplätze es bräuchte. Der zweite Schritt wäre es, die fehlenden Plätze und Einrichtungen zu schaffen.

Als nächstes Vorhaben nennt Kollross eine Ausbildungsoffensive, um auch genug Personal für die zusätzlichen Plätze zu haben. Als viertes müssten Gemeinde-Kooperationen geschlossen werden, um allen Familien wohnortnahe Betreuung anbieten zu können. Als fünften Teil des Plans bräuchte es laut dem GVV-Chef 1,7 Milliarden Euro an Bundesgeldern, um das Vorhaben auch tatsächlich umsetzen zu können.

Land soll Maßnahmen vorbereiten

Das Land sieht die SPÖ gefordert, all diese Maßnahmen vorzubereiten. Einen Stufenplan, der etwa die Herabsetzung des Kindergarten-Eintrittsalters vorerst auf 2 Jahre vorsieht, präsentierten die Sozialdemokraten bereits zu Beginn des Jahres. Verbesserungsbedarf sieht Schnabl in Niederösterreich noch viel: Zwar sei das Land bei der Betreuungsquote am Vormittag gut unterwegs.

Was die Betreuung am Nachmittag und die Schließtage der Einrichtungen betrifft, hinke Niederösterreich den anderen Bundesländern hinterher, meint Schnabl mit Verweis auf die Kriterien zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf (VIF), die die Arbeiterkammer regelmäßig unter die Lupe nimmt.

Schnabl sieht "verstaubtes Aufbewahrungsmodell"

In der ÖVP sieht der Landes-SPÖ-Chef als Bewahrerin eines "verstaubten Aufbewahrungsmodells". Der Wahlkampf zur Landtagswahl 2023 hat hier bereits begonnen: Schnabl betont, dass diese entscheidend werde, für die Frage, ob Niederösterreich in Zukunft ein modernes Kinderbetreuungssystem erhalten wird. Abgesehen von der ÖVP würden alle im Landtag vertretenen Parteien in Niederösterreich den Ausbau der Kinderbetreuung unterstützen.

Neben der Landes-ÖVP äußerte sich in der Vergangenheit auch der Gemeindebund kritisch zu einem Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung. Im Dezember verabschiedete dieser ein Positionspapier, in dem der Rechtsanspruch abgelehnt wird - unter anderem, weil die Vertreter fürchten, dass dieser weitere Rechtsanspruchsforderungen nach sich ziehen könnte.

GVV-NÖ-Präsident Rupert Dworak betonte, dass es hier laufend Gespräche mit den ÖVP-Gemeindevertretern geben müsse. Unter vorgehaltener Hand würden einzelne Bürgermeisterinnen und Bürgermeister der Volkspartei den selbst bereits fordern.