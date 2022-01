SPÖ will kostenlose Kinderbetreuung für Kinder ab einem Jahr

Vorgestellt wurde das neue Kinderbetreuungsmodell der SPÖ Niederösterreich im Foyer das Landesmuseums Niederösterreich. Denn: „Das Kinderbetreuungssystem, wie wir es jetzt kennen, gehört ins Museum“, meint SPÖ-Landesparteiobmann Franz Schnabl. Seit 2008 das Mindestalter zum Kindergartenbesuch von drei auf 2,5 Jahre hinuntergesetzt wurde, sei bei der Kinderbetreuung in Niederösterreich nichts Wesentliches mehr passiert. Das solle sich nun ändern.

Kostenlose Nachmittagsbetreuung

Der Entwurf des neuen Kinderbetreuungsprogramms der SPNÖ ist in zwei Schritte eingeteilt: Der erste soll laut Plan der SPNÖ mit dem Kindergartenjahr 2023/24 beginnen. Er sieht vor, dass Kinder ab zwei Jahren (statt 2,5 Jahren), einen Landeskindergarten besuchen dürfen. Zudem soll die Betreuung dort auch am Nachmittag kostenlos sein. Gegenwärtig muss ab 13 Uhr ein Elternbeitrag von mindestens 50 Euro bezahlt werden. Die Kinderbetreuungseinrichtungen sollen mindestens 45 Stunden in der Woche (Montag bis Freitag) geöffnet sein, davon an vier Tagen mindestens 9,5 Stunden. Im Jahr sollen die Kindergärten nur maximal 25 Tage geschlossen sein. „Das würde dann auch im Einklang mit den Urlaubsansprüchen der Eltern stehen“, meint Schnabl.

Die SPNÖ fordert eine kostenlose Kinderbetreuung auch am Nachmittag. Foto: SPÖ NÖ / Herbert Käfer

In einem zweiten Schritt, beginnend mit dem Kindergartenjahr 2025/26, soll das Angebot noch einmal erweitert werden: Die Kleinkindbetreuung für Kinder ab dem ersten Lebensjahr soll ausgebaut und vom Land finanziert werden. Nach diesen beiden Schritten solle es dann für jedes Kind im Alter von ein bis sechs Jahren einen Rechtsanspruch auf kostenlose Betreuung geben. Wichtig sei es eine effektive Wahlfreiheit anzubieten. Denn: „Wir sehen, dass dort, wo es ein Angebot gibt, wird es auch angenommen“, meint Schnabl.

Personalkostenzuschuss für Betreuer und Stützkräfte

Die generelle Finanzierung des Kinderbetreuungsprogramms solle einerseits über bereits beschlossene Verkäufe der Wohnbaudarlehen erfolgen. Andererseits müsse der Bund nun endlich die „Kindergarten-Milliarde“ bereitstellen, die bereits von der Regierung unter Bundekanzler Christian Kern (SPÖ) und Vizekanzler Reinhold Mitterlehner (ÖVP) mit den Ländern vereinbart wurde. „Damit wäre das finanzielle Problem ohnedies mehr als abgedeckt“, sagt Schnabl. Insgesamt rechnet man seitens der SPÖ mit Kosten von 80 bis 100 Millionen Euro pro Jahr im ersten Schritt.

„Von einer zuverlässigen Kinderbetreuung hängt viel ab. Sie darf nicht zum finanziellen Problem werden“, sagt Kerstin Suchan-Mayr, Familiensprecherin der SPNÖ und Bürgermeisterin von St. Valentin. Um die Gemeinden zu entlasten, sieht das neue Kinderbetreuungsmodell einen Personalkostenzuschuss des Landes für alle Kinderbetreuerinnen und Stützkräfte in der Höhe von 45 Prozent. Diese werden zurzeit im Gegensatz zu den Pädagogen von den Gemeinden bezahlt. „Somit ist es ein echtes Anreizsystem für die Gemeinden, Kinderbetreuungseinrichtungen auszubauen“, meint Suchan-Mayr.

Das weitere Vorgehen werde nun sein, einen Brief mit diesem Vorschlag an die Bürgermeister zu senden. Zudem werden die Sozialpartner und alle anderen Parteien im Niederösterreichischen Landtag eingeladen, dieses Modell zu diskutieren. „Uns geht es dabei nicht darum, dass wir uns eins zu eins mit unserer Idee durchsetzen. Aber wir wollen sie diskutieren“, sagt Schnabl.

Unterstützung von GVV

Noch im Dezember wurde der Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung von den roten Gemeindevertretern in einem gemeinsamen Positionspapier des Gemeindebunds abgelehnt. „Das können sich die Kommunen nicht leisten“, sagte Rupert Dworak, Präsident des NÖ GVV damals noch.

In einer ersten Reaktion unterstützen der sozialdemokratische Gemeindevertreterverband Österreich und Niederösterreich nun jedoch den Vorschlag des neuen Kinderbetreuungsmodells. „Den Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung fordern die sozialdemokratischen GemeindevertreterInnen auch auf Bundesebene“, meint Andreas Kollross, Präsident des sozialdemokratischen GVV Österreichs. Dazu müsse aber ab 2025 ein jährliches Budget von 1,7 Milliarden Euro im Bundesbudget verankert werden.

ÖVP: Angebot richtet sich nach Bedarf

VPNÖ-Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner betont dazu, dass man sich beim Angebot der Kinderbetreuung nach dem Bedarf richte. „Wir führen regelmäßig Erhebungen bei den Landsleuten durch – und hier zeigt sich, dass die Zufriedenheit mit der Kinderbetreuung eine ausgesprochen gute ist“, sagt Ebner. Er könne allerdings versichern, dass man bei der Kinderbetreuung auch in Zukunft viel vorhabe.