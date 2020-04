Drei Themen wollen die Sozialdemokraten in die morgige Landtagssitzung einbringen. Diese wird mit verkleinertem Plenum zusätzlich einberufen, damit das Land die vom Bund beschlossenen Maßnahmen rund um die Coronakrise umsetzen kann.

Ein Schwerpunkt sind bei der Sitzung die 573 Gemeinden und Städten Niederösterreichs. Sie trifft sie die Corona-bedingte Wirtschaftskrise mehrfach – durch höhere Ausgaben und geringere Einnahmen infolge der steigenden Arbeitslosigkeit. Gleichzeitig sorgen die Kommunen aber dafür, dass Abläufe weiterhin funktionieren. Für Landes-SPÖ-Vorsitzenden Franz Schnabl brauche es deshalb Lösungen, damit die sie gut durch die Krise kommen. Eine der wichtigsten Einnahmen sind für Gemeinden die Bundesertragsanteile. Infolge der Wirtschaftskrise sinken allerdings die Einnahmen aus Lohnsteuer und Umsatzsteuer – und damit direkt auch die Ertragsanteile. Die SPÖ will daher, dass der Verteilungsschlüssel der Ertragsanteile verändert wird. Der Landtag soll mit dieser Forderung an die Bundesregierung herantreten, damit den Gemeinden am Ende nicht weniger Geld bleibt als im Vorjahr.

Gleichzeitig betont Schnabl, dass Applaus und Dank für systemrelevante Arbeitskräfte in der Krise alleine nicht helfe. "Sie haben auch den Anspruch auf ein entsprechendes Honorar", sagt der Landes-SPÖ-Chef. Die SPÖ will in der morgigen Sitzung daher den Gesetzesvorschlag eines 15. Monatsgehaltes für die Bediensteten der Landesgesundheitsagentur einbringen.

Der dritte Punkt dreht sich um die Schulen. Dort wird momentan per Internet und online gelernt. Dafür braucht es entsprechende Geräte. Bildungsminister Heinz Faßmann sicherte zu, dass es Leih-Laptops für sozial schwache Familien geben wird. Das betrifft aber nur Bundesschulen. Die Sozialdemokraten fordern daher eine Förderung, damit auch Landesschulen - also Neue Mittelschulen und Volksschulen - Laptops als Leih-Geräte anschaffen können. Gleichzeitig wiederholte Schnabl seine Forderung nach dem Schulversuch einer verschränkten Form der Ganztagsschule - sofern die Schulen wieder aufsperren.

"Grund- und Freiheitsrechte sind auch in Krisenzeiten zu beachten"

Die von der Bundesregierung getroffenen Maßnahmen seien für Schnabl und SPÖ-Klubobmann Reinhard Hundsmüller im Grunde richtig gewesen. Nicht akzeptabel ist für die beiden aber eine Einschränkung der Grund- und Freiheitsrechte. Schnabl kritisierte die gestrige Aussage von Bundeskanzler Sebastian Kurz, dass die Regierung keine Reparatur der eilig beschlossenen Covid-Gesetze- und Verordnungen, die möglicherweise nicht verfassungskonform sind, plane. "Das ist eigentlich skandalös. Der Zweck heiligt auch in einer Krise nicht die Mittel", meinte der SPÖ-NÖ-Chef und betonte, dass er sich dazu eine Wortmeldung des Bundespräsidenten erwarte. "Grund- und Freiheitsrechte sind auch in Krisenzeiten zu beachten", unterstrich auch Hundsmüller.