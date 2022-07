Landesschülervertretung tagt künftig immer im Landtagssaal

Werbung

Die Niederösterreichische Schülervertretung spricht von einem „großen Schritt in der Verbesserung der Schülervertretungspolitik“, welcher Anfang Juli gelang. Mittels positivem Landtagsbeschluss wurde vertraglich festgelegt, dass die Landesschülervertretung in Zukunft den Landtagsaal in St. Pölten nutzen kann, um gemeinsam mit Schülervertretungen aus Niederösterreich bildungspolitische Themen zu besprechen und diskutieren. Zwar hat das Landesschülerparlament schon einige Male im Landtagssaal getagt, eine dauerhafte Regelung gab es allerdings noch nicht.

„Die nun beschlossene vertragliche Verankerung ist zugleich auch der erste Schritt in Richtung einer gesetzlichen Verankerung des Schülerparlaments und setzt ein wichtiges Zeichen, dass die Forderungen der Schülerinnen und Schüler ernst genommen werden“, heißt es von der Landesschülervertretung Niederösterreich. Dennoch wünschen sich die Mitglieder der Landesschülervertretung eine gesetzliche Verankerung in absehbarer Zeit. Im Bundesland Tirol beispielsweise stehe die Zusicherung des Sitzungsortes für die Schülervertretung in der Geschäftsordnung der Landesregierung.

Mentale Gesundheit, Umwelt & Co

Der neue Beschluss erleichtere es Schülerinnen und Schülern sich aktiv in der Bildungspolitik zu engagieren und jene Anträge, für die beim Landesschülerparlament positiv abgestimmt wurde, an die politischen Entscheidungsträger weiterzugeben und mit ihnen zu besprechen.

Beim diesjährigen Schülerparlament im Mai standen Themen wie die mentale Gesundheit der Schülerinnen und Schüler, politische Bildung und ein umweltfreundlicherer Schulalltag im Vordergrund. Positiv abgestimmt wurde beispielsweise bei den Anträgen "Laptops für alle bei Deutschschularbeiten" oder bei der Forderung eines festgelegten jährlichen Budgets für die Schülervertretung. Auch für die verpflichtende pädagogische Ausbildung für das Lehrpersonal sowie eine zeit- und bedarfsgemäße Stromversorgung in den Schülerheimen wurde positiv gestimmt.