Der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ), Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP), Oberösterreichs LH Thomas Stelzer (ÖVP), der Salzburger LH Wilfried Haslauer (ÖVP) und Tirols LH Günther Platter (ÖVP) am Montag, 12. November 2018, im Rahmen des Staatsaktes "100 Jahre Republik Österreich" in der Staatsoper in Wien.

| APA/HANS PUNZ