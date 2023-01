Stadler: "Wenn man Wahlen verliert, muss man die Konsequenzen ziehen"

Werbung

"Wenn man Wahlen verliert, muss man die Konsequenzen ziehen." Mit diesen Worten positioniert sich Matthias Stadler vor der Sitzung des Landesparteivorstandes klar. Und weiter: "Wir dürfen nach einem Ergebnis wie diesem nicht zur Tagesordnung zurückkehren, sondern müssen ungeschminkt darüber reden, was zu diesem Ergebnis geführt hat." Die Ursachen für die Verluste der SPÖ sieht Stadler zwar teilweise auch in der Bundespolitik - aber eben nicht nur.

Die Ursache liege auch darin, dass sich die Landes-SPÖ in vielerlei Hinsicht nicht ausreichend klar positioniert habe. Stadler, der vor Schnabl selbst Landesvorsitzender war, will auch über die Position des Landesvorsitzenden diskutieren: "Wir müssen über alles ungeschminkt diskutieren und alles in Frage stellen. Die Entscheidungen treffen aber wie immer letztlich die Gremien."

Neben der Diskussion über die SPÖ-Landesspitze fordert Stadler aber auch eine über die künftige inhaltliche Ausrichtung. "Themen wie Teuerung, Umverteilung, Zuwanderung und soziale Absicherung sind die Themen, die die Menschen derzeit beschäftigen. Die FPÖ hat es geschafft, dass viele Menschen glauben, dass sie die besseren Antworten hat."

Die Sozialdemokratie müsse wieder mehr dafür tun, um bei diesen Themen glaubwürdiger zu werden und den Menschen die richtigen Antworten auf ihre Fragen zu geben: "Wir müssen den Menschen bewusst machen, dass wir seit Jahrzehnten für sie da sind - und zwar nicht nur bei Schönwetter, sondern auch dann, wenn es ihnen schlecht geht."

