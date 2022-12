Land beschließt 80 Millionen Euro Entlastungspaket für Kommunen

Werbung

Um die Teuerung und steigende Kosten bei Energie, Personal und Sachkosten etwas abzufedern, unterstützt das Land NÖ die Kommunen mit 80 Millionen Euro. „Das ist kein Weihnachtspaket, sondern ein notwendiges Paket, damit Städte und Gemeinden ihre laufenden Zahlungen decken und vorallem in neue Projekte investieren können“, sagt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP). Das Geld stamme zu gleichen Teilen aus dem Landesbudget und aus den Bedarfszuweisungen. Die Maßnahme soll in der nächstwöchigen Sitzung der Landesregierung beschlossen werden. Noch im Dezember soll Geld bei den Städten und Kommunen ankommen.

Städte und Gemeinden seien von der Teuerung "massiv getroffen", hätten höhere Kosten für Energie, Personal und für die Instandhaltung sowie den Ausbau der Infrastruktur zu tragen. Die 80 Millionen Euro sollen helfen, "die Teuerung zu stemmen" und weiters "Perspektiven und Kalkulierbarkeit" bringen. Es gehe auch darum, "den Konjunkturmotor am Laufen zu lassen", verwies die Landeschefin auf die Rolle von Städten und Gemeinden als Investoren.

Anreiz zum Investieren und Abholen der Bundesförderung

Die Landeshilfe soll auch Anreize schaffen, damit sich NÖ-Kommunen die 180 Millionen Euro Bundesfördergelder für Niederösterreich aus dem „Kommunalen Investitionspaket 3“ abholen können. Statt bisher die Hälfte müssen Städte und Gemeinden künftig nur 25 Prozent Eigenmittelanteil für förderwürdige Projekte, etwa im Bereich Klimaschutz oder Energieeffizienz, aufbieten. Der Rest kommt zur Hälfte vom Bund und eben zu 25 Prozent vom Land NÖ.

Finanzlandesrat Ludwig Schleritzko (ÖVP) erklärte, dass die Mittel gestaffelt nach der Einwohnerzahl von Städten und Gemeinden zur Auszahlung kommen. Hinsichtlich der Finanzierung des Pakets verwies er u.a. auf Mehreinnahmen des Landes bei den Ertragsanteilen. Es sei "sinnvoll, die Wirtschaft aufrecht zu erhalten" und daher "sinnvoll zu investieren".

Kommunen kämpfen mit "Finanzlücken"

Auf Anklang stieß das Paket bei den anwesenden Vertretern von Städten und Gemeinden. Matthias Stadler, Vorsitzender des NÖ Städtebunds und SPÖ-Bürgermeister von St. Pölten, verwies auf "Finanzlücken", die sich im Rahmen der Budgetierung aufgetan hätten. Das Paket sei hier eine "rasche Hilfe". Städten und Gemeinden seien die größten Investoren in der Republik, so Stadler, "das ist vielen nicht bewusst." Die Steigerung bei Baukosten haben etliche Projekte in Frage gestellt bzw. verzögert. "Durch das Paket wird vieles leichter, einfacher und eben erschwinglicher."

Der Präsident des NÖ Gemeindebundes, Johannes Pressl, sah in dem Entlastungspaket eine Unterstützung, "um über die erste Phase der Teuerung hinwegzukommen". „Wir sind sehr bedankbar für die Hilfen“, so Pressl. Es werde so sichergestellt, dass der "Lebensraum Gemeinde weiter gut funktioniert".

NÖ GVV-Präsident Rupert Dworak stieß in ein ähnliches Horn. In einem nächsten Schritt solle nun darüber beraten werden, wie Gebührenanhebungen verhindert werden können.