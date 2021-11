Michael Ludwig: "St. Pölten entwickelte sich in atemberaubendem Tempo"

"Mittendrin und Miteinander: Gemeinsam sind wir Stadt", lautet das Motto des Städtetags, der am Mittwoch feierlich eröffnet wurde. Die Reden zum Auftakt drehten sich um Corona und die Rolle der Städte und Gemeinden in der Pandemie-Bewältigung. Außerdem rückte die NÖ-Landeshauptstadt, die erstmals seit 2011 wieder Austragungsort ist, in den Mittelpunkt.

Wir hatten am Mittwoch über die Eröffnung berichtet:

Städtetag in St. Pölten Städte wollen mehr Geld für Covid-Management, Pflege, Kinderbetreuung

Gastgeber Bürgermeister Matthias Stadler (SPÖ) sieht das dreitägige Event - das aufgrund der Covid-Zahlen bis zuletzt gewackelt hatte - als gute Möglichkeit, die Landeshauptstadt zu präsentieren und zu zeigen, was sich in den vergangenen zehn Jahren getan hat. Immerhin fanden sich alleine zur Eröffnung neben Vertretern der 259 Mitgliedsstädte, Vertreter der Bundes- und Landespolitik sowie sogar internationale Gäste im St. Pöltner VAZ ein.

St. Pölten als zweites Zentrum neben Wien

Dass sich St. Pölten nicht nur bei der Einwohnerzahl, sondern auch wirtschaftlich und im Bildungsbereich entwickelt hat, war in einem Imagefilm vor der Eröffnung durch Moderator Schauspieler Alexander Goebel zu sehen. Stadlers Ziel ist es, sich als zweites Zentrum in der Region zu positionieren. Wien ist "der große Player". Die Traisenstadt soll die "Leading Second City" sein. Städtebund-Präsident und Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) sprach von einer "atemberaubenden Entwicklung" der Stadt in den vergangenen 35 Jahren seit sie Landeshauptstadt von Niederösterreich wurde.

Städte und Gemeinden als Krisenmanager

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) meinte, dass die Pandemie Politik und Wirtschaft noch beschäftigen werde. Trotz Differenzen habe man Corona bisher "gut gemeinsam gemeistert". Ludwig bezeichnete die Städte- und Gemeinden als "Krisenmanager". Sie hätten sich etwa um die Test- und Impfstraßen sowie um das Contact Tracing gekümmert.

Bundesministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) betonte, dass die Städte- und Gemeindevertreter auch diejenigen sind, die die Bürger vor Ort von der Wichtigkeit der Corona-Maßnahmen wie momentan etwa der Drittimpfung überzeugen können.

"Kein Keil zwischen Stadt und Land"

Wichtig ist es laut Ludwig auch, keinen Keil zwischen Stadt und Land zu treiben. Die Gemeinden wurden bei der Eröffnung des Städtetags von Gemeindebund-Präsident Alfred Riedl vertreten. Zu Gast war außerdem Landeshauptfrau-Stellvertreter Franz Schnabl (SPÖ) und Ludwigs Vorgänger Ex-Bürgermeister Michael Häupl (SPÖ).