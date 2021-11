Städte wollen mehr Geld für Covid-Management, Pflege, Kinderbetreuung

Um 15 Uhr wird der Städtetag in St. Pölten offiziell eröffnet. Bis Freitag tagen dann Vertreterinnen und Vertreter der 259 größeren Städte Österreichs in der NÖ-Landeshauptstadt. St. Pölten ist damit erstmals seit 2011 wieder Austragungsort. "Wir wollen zeigen, was sich seither in unserer Stadt getan hat", sagt Gastgeber Bürgermeister Matthias Stadler. Er hebt das Wachstum der NÖ-Landeshauptstadt hervor, aber gleichzeitig das aus seiner Sicht gelungene Erhalten der Grünräume.

Forderungen werden an Bund und Länder übergeben

Im Mittelpunkt stehen sollen bei dem Event, laut Städtebund-Präsident und Wiener Bürgermeister Michael Ludwig, die Themen Corona und damit verbunden Gemeinde-Finanzen sowie die Themenblöcke Kinderbetreuung und Pflege. Im Laufe des Donnerstags sollen dazu konkrete Forderungen erarbeitet und formuliert werden. Die werden dann in Form einer Resolution an die Bundesregierung sowie die Landesregierungen übergeben.

Bessere Arbeitsbedingungen für Pfleger, mehr Betreuung für Kleinkinder

Was die Pflege betrifft, fordert Ludwig mehr Mittel zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen der Pflegerinnen und Pfleger. Im Bereich der Kinderbetreuung wird es vor allem um Einrichtungen für die Jüngsten gehen. Hier fordert Ludwig, gemeinsam mit seinen Bürgermeister-Kollegen Matthias Stadler (SPÖ) aus St. Pölten und Thomas Steiner (ÖVP) aus Eisenstadt mehr Mittel, um den Ausbau vorantreiben zu können. Stadler macht sich zudem für ein österreichweit einheitliches System stark.

Der St. Pöltner Stadtchef erklärte, dass Corona trotz bereits erfolgter finanzieller Hilfe große Löcher in die Stadtkassen gerichtet hat. Die Rede ist von rund einer Milliarde Euro. Hier sollen Bund und Länder unter anderem aufgefordert werden Kosten für Covid-Testungen zu erstatten. Zur teilweisen Überbrückung wollen die Städtebund-Vertreter eine Verlängerung des Kommunalen Investitionsgesetzes mit zusätzlichen 500 Millionen Euro um ein weiteres Jahr. Im Fokus stehen sollen dabei laut Ludwig Investitionen in den Klimaschutz. Thema der Gespräche beim Städtetag wird außerdem die ökosoziale Steuerreform sein, die die Städtevertreter als Belastung für Kommunen sehen.

Arbeitskreise am Donnerstag, Podiumsdiskussion am Freitag

Am Donnerstag stehen bei dem Event im St. Pöltner VAZ neben der Vollversammlung Arbeitskreise zu den Themen Gemeindefinanzen, Innenstadt, Frauen in der Kommune und Post-Corona-Stadt-Management am Programm. Zum Abschluss am Freitag ist eine Podiumsdiskussion mit dem Titel "Jugend - Raus aus dem Krisenmodus" geplant, zu der sich unter anderen Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) angesagt hat.