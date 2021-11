Klaus Schneeberger ist neuer Städtebund-Vizepräsident

Am Städtetag in St. Pölten wurde auch die Vollversammlung des Städtebundes abgehalten. Der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig wurde dabei an der Spitze der Interessensvertretung der 259 größeren Städte Österreichs bestätigt. Er bleibt Städtebund-Präsident. Ebenfalls wiedergewählt wurde sein bisheriger Vizepräsident, der Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ).

Zusätzlich wurden drei weitere Stellvertreter Ludwigs gewählt, darunter der Wiener Neustädter Bürgermeister und ÖVP-Landtagsklubobmann Klaus Schneeberger. Der 71-Jährige wurde außerdem zum Fraktionsführer der ÖVP gewählt und ist damit der höchste Vertreter der Volkspartei in dem Gremium.

"Große Ehre für Wiener Neustadt"

„Dies ist vor allem eine große Ehre und Auszeichnung für die Stadt Wiener Neustadt, weil damit die Wertigkeit im Konzert der österreichischen Städte unter Beweis gestellt wird", sagt Schneeberger.

Als größte aktuelle Herausforderungen für Städte sieht er die Corona-Krise. Zentral seien außerdem die Themen Finanzen, Pflege, Klimawandel, Mobilität, Bildung, Wirtschaft und Arbeit.

Weitere Stellvertreter Michel Ludwigs im Städtebund sind nun Elisabeth Blanik, Bürgermeisterin der Stadt Lienz, und Thomas Steiner, Bürgermeister von Eisenstadt.