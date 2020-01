Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) übergab Freitagmittag am Linzer Schlossberg symbolisch die Stafette für den Vorsitz der österreichischen Landeshauptleute-Konferenz an ihren oberösterreichischen Amtskollegen Thomas Stelzer

Für Mikl-Leitner war das letzte halbe Jahr ein Unikum, hatte sie doch erstmals in ihrer Ära den Vorsitz inne. Und das noch dazu mit einer nicht gewählten Bundesregierung an der Seite. Dementsprechend zog sie am Freitag auch Bilanz über ihre Vorsitzführung: „Es war ein spannendes, herausforderndes und historisches Jahr“, betonte Mikl-Leitner. Historisch deswegen, weil im letzten halben Jahr Niederösterreich den Vorsitz im Parlament durch Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka hatte, den Vorsitz in der Landeshauptleute-Konferenz und den Vorsitz im Bundesrat durch Karl Bader.

Mikl: „Bundesländer haben für Stabilität gesorgt“

Die Bundesländer haben laut Mikl-Leitner in der Phase der Übergangsregierung im Miteinander für Stabilität gesorgt und waren auch „der Motor“ der Weiterentwicklung. „So haben wir ein starkes Zeichen für den Föderalismus gesetzt“, betonte die Landeshauptfrau.

Themen wie Kompetenzbereinigung, Digitalisierung und Breitbandausbau, die ihr Vorgänger, Kärntens SPÖ-Landeshauptmann Peter Kaiser auf den Weg gebracht hat, hat Niederösterreich weiterverfolgt.

Mit der Stärkung des ländlichen Raums, der Pflege sowie der Forderung nach mehr Medizinstudienplätzen wurden auch weitere Schwerpunkte gesetzt. Ebenso wurde in der Landeshauptleute-Konferenz eine Steuerentlastung beim Klimaschutz oder im Fachhochschul-Bereich beschlossen. Dass sich einige ihrer Forderungen nun im türkis-grünen Regierungsprogramm wiederfinden, mache sie zuversichtlich, „dass sich hier noch einiges bewegen wird.“

Stelzer will Pflegeproblem angehen und Wirtschaft stärken

Unter dem Motto „Gemeinsam Zukunft gestalten“ will Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer nun die kommenden sechs Monate den Vorsitz führen. „Das Jahr wird geprägt durch einen neuen Partner in der Regierung. Und die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen werden für uns nicht mehr so einfach sein wie in den letzten Jahren“, nannte Stelzer die Herausforderungen. Deswegen will er wichtige Ansatzpunkte in der Ausbildung und Forschung finden, damit „der wirtschaftliche Schwung und die Arbeitsplätze erhalten bleiben“, so Stelzer.

Zentrales Thema bleibt auch für den oberösterreichischen Landeshauptmann die Pflege: „Wir brauchen dafür eine verlässliche finanzielle Grundlage.“

Bader: Wir haben Themenführerschaft übernommen“

Ebenso wurde in Linz der Vorsitz im Bundesrat von Niederösterreichs Karl Bader an seinen Kollegen Robert Seeber übergeben. „Niederösterreich hat mit dem Masterplan ländlicher Raum im Bundesrat ein Thema positioniert, das auch die nächsten fünf Präsidentschaften prägen wird. Wir haben hier die Themenführerschaft übernommen“, betonte Bader. Dazu wurde im Nationalrat eine Prüfpflicht bei der Verlegung von Bundesdienststellen. Noch sind 65 von 68 dieser Stellen in Wien beheimatet.