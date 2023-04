Erste Landtagssitzung bringt einige Neuerungen

Nach der Konstituierung im März findet am Donnerstag, 27. April, die erste reguläre Landtagssitzung der neuen Legislaturperiode statt. Obwohl die Tagesordnung bisher nur wenige Punkte zählt, bringt die Sitzung einige Neuerungen.

ÖVP und FPÖ bringen zusammen eine Aktuelle Stunde ein. Sie machen unter dem Titel „Entlastungsoffensive für ein soziales Niederösterreich“ quasi Vorhaben ihres Arbeitsprogramms zum Thema, darunter die Abschaffung der GIS-Landesabgabe oder den neuen Wohn- und Heizkostenzuschuss. Die SPÖ wird sich in der Aktuellen Stunde gegen „Einmalzahlungen und Almosen“ aussprechen und das Aussetzen der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel bis 2024 sowie der Mietpreiserhöhungen fordern.

Geplant ist zudem die Änderung des Kindergartengesetzes. Damit sollen neue Teilzeit-Modelle für Pädagoginnen und Pädagogen geschaffen werden. „Das soll soll helfen, den Mehrbedarf an Kindergartenpersonal besser zu decken“, kündigt ÖVP-Klubobmann Jochen Danninger an. Ob der Punkt tatsächlich noch auf die Tagesordnung gesetzt wird, entscheidet sich jedoch erst nach der Ausschusssitzung am Donnerstag. Außerdem soll der Bund zu einer Änderung für Sonderschulen aufgefordert werden. Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf benötigen derzeit die Zustimmung des Schulerhalters, als auch die Bewilligung der zuständigen Schulbehörde für die Inanspruchnahme eines 11. und 12. Schuljahres, heißt es von der FPÖ. Gemeinsam mit der ÖVP setzen sich die Freiheitlichen für eine Änderung ein.

Grüne haben nun genügend Stimmen, um Anträge einzubringen

Die Grünen, die nun Klubstatus haben, machen von ihren neuen Rechten Gebrauch: Sie fordern in einem Antrag Investitionen in Batterietechnologien für E-Mobilität. Mit vier Mandataren haben sie jetzt genug Stimmen, damit ihre Forderungen auch im Landtag bzw. dem zuständigen Ausschuss behandelt werden.

Die NEOS wollen die ÖVP an ihre Wahlversprechen erinnern. Mittels Anfragen will Landessprecherin Indra Collini hinterfragen, wie die schwarz-blaue Landesregierung die Kinderbetreuungsoffensive umsetzen will. Darüber hinaus pochen die Pinken darauf, dass Mikl-Leitner, wie im Wahlkampf versprochen, auf ihr Vorschlagsrecht bei der Besetzung der ORF-Direktion verzichtet.

Ausschüsse haben jetzt zwölf Mitglieder

Zudem konstituierten sich die 13 Landtagsausschüsse. Sie haben nun zwölf statt neun stimmberechtigte Mitglieder, damit auch die Grünen stimmberechtigt sind. Sie stellen mit Georg Ecker zudem erstmals einen Ausschuss-Obmann: Der 37-jährige Hollabrunner wurde an die Spitze des Europa-Ausschusses gewählt.