Bis 2030 fehlen in Österreich aktuellen Prognosen zufolge bis zu 75.000 Pflegekräfte. Lösungen für den Personalmangel und andere Probleme im Pflegebereich soll eine von der Bundesregierung angekündigte Reform bringen. Bevor bei einer Task Force Maßnahmen erarbeitet werden, die schon 2021 umgesetzt werden soll, unternahm Sozialminister Rudolf Anschober eine Tour durch die Bundesländer. Heute machte er Halt in Niederösterreich - in verschiedenen Einrichtungen in Tulln und St. Pölten.

Dabei kündigte er bereits drei große Themengebiete an, die im Zuge der Reform angegangen werden sollen: die Ausbildung für Pflegekräfte, die Arbeitssituation – darunter auch das Finanzielle –, sowie die Bedingungen für pflegende Angehörige. Die Wichtigkeit dieser Bereiche sei auch bei der ersten Durchsicht der Fragebögen deutlich, die online an Menschen im Pflegebereich verteilt wurden, so Anschober.

Landesrätin sieht Landesgesundheitsagentur, Urlaubs-Aktion und Altersalmanach als Best-Practice-Beispiele

Soziallandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister sieht Niederösterreich – obwohl auch hier bis 2030 über 15.000 Pflegekräfte fehlen sollen – in einer Vorreiterrolle. Ideen aus dem Land will sie deshalb auch in den Reformprozess einbringen: Das ist etwa die Landesgesundheitsagentur, bei der alle Krankenhäuser sowie Pflege- und Betreuungszentren unter einem Dach zusammengefasst wurden. Außerdem die Urlaubsaktion, bei der pflegende Angehörige bei einer kurzen Auszeit in Österreich finanziell unterstützt werden sollen, oder der Altersalmanach, der die demografische Entwicklung Niederösterreichs seit 1994 wissenschaftlich begleitet, um Planung und Steuerung der Pflegeangebote zu verbessern.

Arbeiterkammer erstellte Forderungskatalog

Um das Berufsfeld für die Beschäftigten zu verbessern, erstellte die Arbeiterkammer bei ihrer letzten Vollversammlung einen Maßnahmenkatalog, der wie AK-Präsident Markus Wieser betonte, von allen Fraktionen mitgetragen werde. Die Schwerpunkte liegen für ihn in den Bereichen Qualifikation, Arbeitsbedingungen und bei der Bezahlung. Enthalten ist im Forderungskatalog etwa die Forcierung der Schaffung neuer BHS-Bildungseinrichtungen wie die neue Schule für Pflege mit Matura in Gaming (Bezirk Scheibbs) oder die Schaffung von Unterstützungsangeboten bei der Ausbildung wie Nachhilfe sowie die Gewährung eines "Taschengelds" unabhängig von der Ausbildungform.

"Ambitionierter Zeitplan"

Den Zeitplan mit der Umsetzung von Maßnahmen bereits 2021 erachten sowohl Anschober als auch Teschl-Hofemeister als ambitioniert. Auf die Frage, wie Verbesserungen in der Pflege finanzierbar seien, betonte der Minister, dass „gut betreute letzte Lebensjahre Mehrkosten wert sein müssten“. Er stellte außerdem klar, dass das nicht über ein Versicherungssystem passieren dürfe, sondern die öffentliche Hand die Kosten tragen müsse.