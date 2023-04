Austausch mit Unternehmen gesucht: NEOS auf Betriebstour

Werbung

NEOS-Landessprecherin Indra Collini, die künftig neben dem Bereich Bildung auch für die Wirtschaftsagenden zuständig sein wird, ist zum Zweck des Austauschs mit Unternehmerinnen und Unternehmern in Niederösterreich derzeit auf Betriebstour durch das Bundesland. Startpunkt war Groß-Enzersdorf (Bezirk Gänserndorf). Dort besuchte sie gemeinsam mit NEOS-Gemeinderat Reinhard Wachmann das Gartenparadies Semi, Olivias Tierwelt, ATP Tuning Nord und Friseur Mythos. Den Abschluss bildete eine Diskussionsrunde im Wohnstudio Melnicky.

Collini fordert Ausbau der Kinderbetreuung und geringere Lohnnebenkosten

„Es ist für mich vollkommen klar, dass die Unternehmen im Land nach vielen schwierigen Jahren endlich eine Perspektive für die Zukunft und Rahmenbedingungen brauchen, um gut wirtschaften zu können. Die Landesregierung steht jetzt in der Pflicht, den Arbeitskräftemangel etwa durch den Ausbau der Kinderbetreuung in den Griff zu bekommen. Die Bundesregierung muss endlich die hohen Lohnnebenkosten senken und so die Betriebe und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entlasten. Mit einer Steuer- und Abgabenquote von 43,5 Prozent ist Österreich nämlich ein Hochsteuerland“, betont Collini in einer Aussendung.

Der Lehrling von heute ist der Unternehmer von morgen Indra Collini

Darüber hinaus tritt sie für eine Entbürokratisierungs-Offensive und die Aufwertung der Lehre ein. „Gerade am Image der Lehrausbildung wird in den kommenden Jahren intensiv zu arbeiten sein, um mehr junge Menschen für diesen attraktiven Karriereweg zu gewinnen. Denn der Lehrling von heute ist der Unternehmer von morgen.“ NEOS-Gemeinderat Reinhard Wachmann zeigt sich über den Besuch der Landessprecherin erfreut. „Viele Unternehmerinnen und Unternehmer freuen sich über die Möglichkeit, sich mit der Politik auszutauschen und geben positive Rückmeldungen. Da ich selbst ein Unternehmen aufgebaut habe, kann ich ihre Sorgen und Anliegen gut nachvollziehen.“