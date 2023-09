Zahl der Kirchenaustritte ist in Niederösterreich erneut gestiegen

4,73 Millionen Menschen in Österreich bekannten sich Ende 2022 zum katholischen Glauben. Das sind weniger als noch im Jahr zuvor - um rund 1,9 Prozent. Die Zahl der Kirchenaustritte ist erneut gestiegen: 90.975 Menschen brachen im Vorjahr offiziell mit der katholischen Kirche. Das sind deutlich mehr als in den Jahren zuvor: 2021 waren 72.222 Personen in Österreich aus der aus der Kirche ausgetreten, 2020 waren es 58.727. Auf der anderen Seite ist jedoch die Zahl der Taufen leicht gestiegen: 4.771 Menschen wurden neu in der römisch-katholischen Kirche aufgenommen. All das zeigt die amtliche Statistik der Bischofskonferenz.

In Niederösterreich bestätigt sich der österreichweite Trend. Der Diözese St. Pölten gehörten Ende des Vorjahres 458.637 Katholikinnen und Katholiken an. Der Rückgang ist mit rund 2,2 Prozent etwas höher als im Österreich-Schnitt. 8.712 Katholikinnen und Katholiken in der Diözese St. Pölten kehrten der Kirche im vergangenen Jahr den Rücken (2021: 6.492). Im Gegensatz dazu wurden 361 Wieder- und Neueintritte verzeichnet (2021: 327).

In der Erzdiözese Wien gab es zum Jahresende 1,09 Millionen Katholikinnen und Katholiken. Auch hier ist der Rückgang etwas stärker als im Österreich-Schnitt. Er liegt bei rund 2,3 Prozent. 23.986 Personen traten aus der Kirche aus (2021: 19.767), zugleich konnten 1.051 Neu- und Wiedereintritte verzeichnet werden.

Viele in der Corona-Zeit verpasste Trauungen wurden nachgeholt

Im Gegensatz dazu ließen sich 2022 jedoch mehr Menschen taufen oder heirateten kirchlich. Die Zahl der Taufen lag 2022 bei 45.706. Das ist eine leichte Steigerung gegenüber 2021 (45.541). Einen gewissen coronabedingten Nachzieheffekt dürfte es 2022 nochmals bei den Trauungen gegeben haben. Die amtliche Statistik weist für das Vorjahr 9.503 Trauungen aus. 2021 waren es 6.674 Trauungen, 2020 nur 3.595. Der Wert von 2022 liegt - unter Berücksichtigung der demografischen Entwicklung - in etwa im Trend der Jahre vor Corona, berichtet die Kathpress.