Zu Allerseelen gedenkt die römisch-katholische Kirche ihrer Verstorbenen. Heuer ist der Tod über diesen Tag hinaus im Alltag stark präsent. Bald ist die TausenderMarke der Corona-Toten in Österreich erreicht. Starben durch die Pandemie tatsächlich mehr Menschen?

Am Virus verstarben nur knapp ein Prozent der Toten

Die Statistik Austria wertet alle Sterbefälle anhand ausgestellter Totenscheine aus. Heuer sind in Österreich 65.633 Personen verstorben. Damit lag die Zahl bis Mitte Oktober um 2,9 Prozent über dem Durchschnittswert der Jahre 2015 bis 2019.

NÖ folgt diesem Österreich-Trend fast exakt: Hier sind knapp 400 Menschen mehr verstorben als im Schnitt der vergangenen fünf Jahre. Das sind 2,8 Prozent mehr Todesfälle im Corona-Jahr.

Die an dem Virus Verstorbenen machen von den Gesamt-Verstorbenen aber nur knapp über ein Prozent aus. Insgesamt sind die Todesfälle bis dato außerdem nur bei Männern gestiegen – um 6,6 Prozent (400 Männer), bei Frauen sank sie um 0,7 Prozent (50 Frauen).

Mehr Todesfälle in erster April-Hälfte

Zu Beginn der Corona-Pandemie gab es deutlich mehr Todesfälle. Mit 398 Verstorbenen in der ersten April-Hälfte liegt diese Fallzahl hinter dem bisherigen Höchststand der letzten Jahre: In der zweiten Woche 2017 wurden 517 Fälle erfasst. Als mögliche Erklärung für die vielen Toten wird oft auf die starke Influenza-Welle, die 2016/17 in Österreich grassierte, verwiesen.

Mit den ersten Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie sind auch die Todesfälle nach dem April-Hoch auf das erwartbare Maß zurückgegangen, sagt Statistik-Austria-Chef Tobias Thomas. Dass die Sterbefälle heuer in Summe nur leicht höher liegen, sei insbesondere dem Sommer mit weniger Hitzewellen und relativ niedriger Sterblichkeit zu verdanken.

Als häufigste Todesursachen gelten hierzulande Herz-Kreislauferkrankungen und Krebs. Heuer wurde Covid-19 als „den Todesprozess auslösende Krankheit“ in der Statistik mitaufgenommen.

Jeder Positive gilt als Corona-Toter

Wer als Corona-Toter gilt, sorgt weiterhin für Debatten. „Jede verstorbene Person, die zuvor Covid-19-positiv getestet wurde, wird in der Statistik als ‚Covid-Totr‘ geführt, unabhängig davon, ob sie an den Folgen des Virus oder an einer anderen Todesursache verstorben ist“, heißt es aus dem Gesundheitsministerium.

In NÖ sterbe das Gros der 148 Covid-19-Toten (Stand Montag) an einer Lungenentzündung, sagt ein Sprecher der NÖ-Landesgesundheitsagentur. Auffallend ist, dass der Großteil davon über 75 Jahre alt war.