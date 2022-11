Statistisches Handbuch NÖ 2022 liefert ab sofort neue Zahlen und Daten

Werbung

In Niederösterreich ist das Handbuch zur Statistik seit Jahrzehnten eine feste Größe. Das Handbuch dient als verlässliche Begleiter für vielerlei Berufssparten und Arbeitsbereiche. In gewohnter Form werden auch im 46. Jahrgang Entwicklungen in zahlreichen Themenbereichen gemessen, berechnet und anschaulich dargestellt. Daraus lassen sich ebenso Erfolgsparameter und Verlaufskurven ablesen sowie Entwicklungsziele und Perspektiven für die weitere Arbeit in Niederösterreich ableiten.

„Das statistische Handbuch wird von der Politik über Fachgremien bis zur interessierten Bevölkerung allseits geschätzt. Denn Zahlen, Daten und Fakten sind in vielen Bereichen eine wesentliche Arbeitsgrundlage“, so der für die Landesstatistik zuständige Landesrat Martin Eichtinger (ÖVP). Die Themen reichen auch im aktuellen Jahrgang von Wirtschaft, Tourismus und Kultur bis zu Zahlen aus dem Bildungs-, Gesundheits- und Sozialwesen, den Bereichen Umwelt und Klima oder auch zur Bevölkerungsentwicklung. Die Ausgabe 2022 bietet zum Jubiläum „100 Jahre Niederösterreich“ zudem ein Sonderkapitel mit einem besonderen Rückblick und Vergleich.

Martin Eichtinger Foto: Monihart

Aufwärtstrend bei den erneuerbaren Energien

Das Handbuch zur Statistik liefert zum Beispiel Zahlen und Daten zur Nutzung erneuerbarer Energien in Niederösterreich. So wurde die Anzahl der Windkraftanlagen mit 735 gegenüber 2011 (376) fast verdoppelt, wodurch die Gesamtleistung der Anlagen auf 1.759 Megawatt fast verdreifacht wurde. Und auch die Anzahl der Photovoltaikanlagen hat sich gegenüber 2015 (27.091) mit 58.092 Anlagen mehr als verdoppelt. Darüber hinaus beträgt der Anteil der 5.719 Elektro- und 10.178 Hybrid-Pkw bereits über 35% aller Pkw-Neuzulassungen.