Nach Debatte vor Babler-Kür: SPÖ wählt ihren Chef künftig teils direkt

Rund um die Kür des Traiskirchners Andreas Babler zum SPÖ-Bundesparteivorsitzenden jagte eine Panne die nächste. Diskutiert wurde damals, ob und in welcher Form der Parteichef von den SPÖ-Mitgliedern gewählt werden soll. Der Zank darüber soll der Partei in Zukunft erspart bleiben. Babler präsentierte heute die neuen Regeln, die beim Bundesparteitag im November beschlossen werden sollen. Angekündigt hatte er eine „Demokratisierung der Partei“ bereits kurz nach seiner Wahl zum Bundes-SPÖ-Chef.

Nun stellte er die Eckpunkte vor: Die oder der Bundesparteivorsitzende wird künftig per Direktwahl der Mitglieder bestimmt - allerdings nur, wenn es mehr als einen Bewerber geben sollte. Möglich ist das brieflich oder elektronisch. Auch eine Abwahl während der Funktionsperiode ist möglich. Jedenfalls eine Mitgliederbefragung wird es geben, wenn der amtierende Vorsitzende zurücktritt.

Stichwahl ist künftig fix

Erreicht keiner der Kandidaten im ersten Durchgang 50 Prozent, kommt es zu einer Stichwahl. Auf die hatte man beim Dreikampf zwischen Babler, dem burgenländischen Landeshauptmann Hans Peter Doskozil und Amtsinhaberin Pamela Rendi-Wagner noch verzichtet. Der Bundesparteitag entscheidet nur noch, wenn es lediglich einen Kandidaten gibt oder wenn bei der Mitgliederbefragung die Beteiligung unter 20 Prozent liegt.

Giraffen können nicht mehr zur Wahl antreten

Für Spaßkandidaten wie die zur vergangenen Wahl nominierte Giraffe ist künftig kein Platz mehr. Um überhaupt antreten zu können, muss eine Kandidatin bzw. ein Kandidat innerhalb von vier Wochen 1.500 Unterschriften von Parteimitgliedern sammeln, was etwa einem Prozent aller SPÖlerinnen und SPÖler entspricht.

Der Direktwahl-Prozess wird an sich vom Bundesvorstand eingeleitet. Allerdings können auch zehn Prozent der Mitglieder selbst während der Amtsperiode ein Votum verlangen. Die Unterschriften dafür müssten innerhalb eines Quartals gesammelt werden. Ist das geschafft, kann ein Misstrauensantrag gegen den jeweils Vorsitzenden zur Abstimmung gebracht werden.

Babler zeigte sich von dem Modell, das kommende Woche noch durch die Gremien muss, durchaus angetan. Die hohe Beteiligung bei der Befragung in diesem Jahr habe den Wunsch nach innerparteilicher Demokratisierung unterstrichen. Die SPÖ sei nun die einzige Partei in Österreich, die solch eine Demokratisierung gegenüber ihren Mitgliedern auch vorsehe, betonte er.

Landespartei will sich auf ähnliche Art reformieren

Auch die NÖ-Landespartei zeigt sich auf NÖN-Nachfrage mit der geplanten Statuten-Änderung einverstanden. „Wir haben immer gesagt, dass wir den Prozess mittragen werden“, betont ein Sprecher der Landespartei. Ob auch der Landesparteivorsitzende künftig von den Mitgliedern gewählt wird, ist noch offen. Das Ziel sei es, die Statuten der Landespartei an jene des Bundes anzupassen. Wie das genau passiert, werde in den nächsten Monaten und Jahren diskutiert. Gelten werden die neuen Regeln dann erst beim übernächsten Bundesparteitag in einigen Jahren.