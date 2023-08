Leistbares Wohnen: Sven Hergovich fordert „Zinspreisstopp“

Stark steigende Kreditzinsen bei gleichzeitig stagnierenden Sparzinsen. Diese Rechnung kann laut Sven Hergovich, dem Vorsitzenden der niederösterreichischen SPÖ, nicht aufgehen. Die Landsleute tun sich schwer ihre Wohnkredite unter diesen Bedingungen abzubezahlen und brauchen oft finanzielle Unterstützung von Verwandten. Immer mehr Menschen würden aus Spargründen auf Freizeitgestaltung und Urlaube verzichten. Auf der anderen Seite, so Hergovich, steigen die Übergewinne von Banken im Land weiter. Im Vorjahr hätten Österreichs Banken Übergewinne von rund zehn Milliarden Euro zu verzeichnen.

Für Sven Hergovich ist klar: „Wir müssen in den Markt eingreifen.“ Länder, die diesen Schritt bereits getan haben, wie etwa die Schweiz oder Frankreich, stehen in Sachen Inflation und Teuerungsraten deutlich besser da als Österreich. „Die ÖVP wehrt sich gegen jeden Markteingriff. Es wird sich aber auch bei Banken nicht verhindern lassen, dass wir eingreifen“, sagt Hergovich. Für ihn sei die Frage nicht, ob man seitens der Politik in den Markt eingreift, sondern wie schnell.

„Häuslbauer sollen nicht mehr als drei Prozent an Kreditzinsen zahlen“

Als ersten Schritt, um der NÖ Bevölkerung leistbares Wohnen zu ermöglichen, fordert Hergovich einen Zinspreisstopp bei Wohnkrediten. Dieser solle garantieren, „dass kein Häuslbauer im Land mehr als drei Prozent an Kreditzinsen für die eigene Immobilie zahlen muss“, heißt es. Dieser Zinspreisdeckel könne „ganz einfach“ durch eine Übergewinnsteuer für Banken finanziert werden. Es sei eine politische Entscheidung, ob man die Interessen der Häuslbauer oder jene der Banken schützen möchte. Für die Umsetzung des Zinspreisstopps brauche es laut dem SPÖ-Landesrat „nur einen Anruf von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner an Bundeskanzler Karl Nehammer“.

Neben dem Zinspreisstopp fordert Hergovich außerdem das Einfrieren der Mieten sowie die Weiterführung des geförderten Wohnbaus. Letzterer sei von der ÖVP und FPÖ in Niederösterreich durch einen Beschluss gestoppt worden. Zwar werden Wohnbauten, die in den Jahren 2021 und 2022 gefördert wurden, noch fertig gebaut, für heuer aber gibt es keine weiteren Förderzusagen für Neubauten. Sanierungen von geförderten Wohnanlagen werden weiterhin genehmigt. Die NÖ Wohnbauförderung soll, geht es nach Schwarz-Blau, generell neu aufgestellt werden.

Niederösterreich sei das einzige Bundesland, in dem keine der drei geforderten Entlastungsmaßnahmen zum Einsatz kommt. Im Burgenland oder der Steiermark etwa gehen die Landesregierungen aktiv gegen steigende Mieten vor. Die SPÖ NÖ sei gerne zur Zusammenarbeit mit ÖVP und FPÖ bereit, um Wohnen in Niederösterreich wieder leistbar zu machen, sagt Hergovich. Die geplante Verbandsklage gegen den Bankensektor, die Sozialminister Johannes Rauch (Grüne) kürzlich beim Verein für Konsumenteninformation (VKI) in Auftrag gegeben hat, bewertet Hergovich positiv. „Es ist ein sehr guter und richtiger erster Schritt. Wichtig ist aber, dass auch darüber hinaus Maßnahmen gesetzt werden. Denn von einer Klage allein kann kein Häuslbauer und keine Häuslbauerin ihr Haus finanzieren“.